Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении
Климов: для Армении реальным гарантом безопасности может быть только Россия
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для армянского народа реальным гарантом безопасности может быть только Россия, однако американцы пытаются на Кавказе создать очередной очаг напряженности, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
"У армянского народа из всех стран мира реальным гарантом безопасности может быть только наша страна", - сказал сенатор.
Вместе с тем, он отметил, что США, понимая, что рано или поздно украинская авантюра закончится, причем, не в их пользу, "готовят новые участки напряжения". По словам законодателя, Вашингтон никогда не скрывал, что собирается на Кавказе продолжать нагнетать обстановку и через Кавказ пытаться дестабилизировать Россию. "Здесь ничего нового нет", - добавил он.
По мнению Климова, какой бы политик в Армении сейчас ни находился у власти, они бы пытались либо убрать этого политика, либо сделать своим. "Судя по тому, что мы слышим, у США эта история - одна из первых на постсоветском пространстве", - сказал парламентарий.