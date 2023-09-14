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Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении - РИА Новости, 14.09.2023
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14:31 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/armeniya-1896323885.html
Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении
Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении - РИА Новости, 14.09.2023
Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении
Для армянского народа реальным гарантом безопасности может быть только Россия, однако американцы пытаются на Кавказе создать очередной очаг напряженности,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:31
2023-09-14T14:31
политика
россия
совет федерации рф
андрей климов
никол пашинян
армения
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для армянского народа реальным гарантом безопасности может быть только Россия, однако американцы пытаются на Кавказе создать очередной очаг напряженности, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше. "У армянского народа из всех стран мира реальным гарантом безопасности может быть только наша страна", - сказал сенатор. Вместе с тем, он отметил, что США, понимая, что рано или поздно украинская авантюра закончится, причем, не в их пользу, "готовят новые участки напряжения". По словам законодателя, Вашингтон никогда не скрывал, что собирается на Кавказе продолжать нагнетать обстановку и через Кавказ пытаться дестабилизировать Россию. "Здесь ничего нового нет", - добавил он. По мнению Климова, какой бы политик в Армении сейчас ни находился у власти, они бы пытались либо убрать этого политика, либо сделать своим. "Судя по тому, что мы слышим, у США эта история - одна из первых на постсоветском пространстве", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html
https://ria.ru/20230912/pashinyan-1895786215.html
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политика, россия, совет федерации рф, андрей климов, никол пашинян, армения
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Никол Пашинян, Армения
Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении

Климов: для Армении реальным гарантом безопасности может быть только Россия

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для армянского народа реальным гарантом безопасности может быть только Россия, однако американцы пытаются на Кавказе создать очередной очаг напряженности, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
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"У армянского народа из всех стран мира реальным гарантом безопасности может быть только наша страна", - сказал сенатор.
Вместе с тем, он отметил, что США, понимая, что рано или поздно украинская авантюра закончится, причем, не в их пользу, "готовят новые участки напряжения". По словам законодателя, Вашингтон никогда не скрывал, что собирается на Кавказе продолжать нагнетать обстановку и через Кавказ пытаться дестабилизировать Россию. "Здесь ничего нового нет", - добавил он.
По мнению Климова, какой бы политик в Армении сейчас ни находился у власти, они бы пытались либо убрать этого политика, либо сделать своим. "Судя по тому, что мы слышим, у США эта история - одна из первых на постсоветском пространстве", - сказал парламентарий.
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ПолитикаРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовНикол ПашинянАрмения
 
 
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