https://ria.ru/20230914/armeniya-1896323885.html

Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении

Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении - РИА Новости, 14.09.2023

Сенатор назвал Россию единственным реальным гарантом безопасности Армении

Для армянского народа реальным гарантом безопасности может быть только Россия, однако американцы пытаются на Кавказе создать очередной очаг напряженности,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:31

2023-09-14T14:31

2023-09-14T14:31

политика

россия

совет федерации рф

андрей климов

никол пашинян

армения

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для армянского народа реальным гарантом безопасности может быть только Россия, однако американцы пытаются на Кавказе создать очередной очаг напряженности, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше. "У армянского народа из всех стран мира реальным гарантом безопасности может быть только наша страна", - сказал сенатор. Вместе с тем, он отметил, что США, понимая, что рано или поздно украинская авантюра закончится, причем, не в их пользу, "готовят новые участки напряжения". По словам законодателя, Вашингтон никогда не скрывал, что собирается на Кавказе продолжать нагнетать обстановку и через Кавказ пытаться дестабилизировать Россию. "Здесь ничего нового нет", - добавил он. По мнению Климова, какой бы политик в Армении сейчас ни находился у власти, они бы пытались либо убрать этого политика, либо сделать своим. "Судя по тому, что мы слышим, у США эта история - одна из первых на постсоветском пространстве", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html

https://ria.ru/20230912/pashinyan-1895786215.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, андрей климов, никол пашинян, армения