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В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке - РИА Новости, 13.09.2023
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10:46 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/zerno-1896044451.html
В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке
В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке - РИА Новости, 13.09.2023
В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке
Телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке стоит в повестке, но пока не известно, состоится... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:46
2023-09-13T10:46
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
экономика
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке стоит в повестке, но пока не известно, состоится ли он до Генассамблеи ООН или после, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации турецкого лидера. Ранее Эрдоган по возвращению из саммита "Большой двадцатки" в Индии сообщил журналистам, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с российским лидером по вопросу восстановления черноморской зерновой инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. "Такой разговор стоит в повестке, но конкретных дат пока нет", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, состоится ли разговор до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или после, в администрации президента Турции заявили, что не могут дать "конкретный ответ". "Пока не можем сказать конкретно", - заявили в администрации. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, экономика
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Экономика
В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке

Администрация Эрдогана: разговор с Путиным о зерновой сделке стоит в повестке

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке стоит в повестке, но пока не известно, состоится ли он до Генассамблеи ООН или после, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Ранее Эрдоган по возвращению из саммита "Большой двадцатки" в Индии сообщил журналистам, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с российским лидером по вопросу восстановления черноморской зерновой инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования.
"Такой разговор стоит в повестке, но конкретных дат пока нет", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, состоится ли разговор до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или после, в администрации президента Турции заявили, что не могут дать "конкретный ответ". "Пока не можем сказать конкретно", - заявили в администрации.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки
9 сентября, 10:49
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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