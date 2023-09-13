https://ria.ru/20230913/zerno-1896044451.html

В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке

В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке - РИА Новости, 13.09.2023

В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке

Телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке стоит в повестке, но пока не известно, состоится... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:46

2023-09-13T10:46

2023-09-13T10:46

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

экономика

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке стоит в повестке, но пока не известно, состоится ли он до Генассамблеи ООН или после, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации турецкого лидера. Ранее Эрдоган по возвращению из саммита "Большой двадцатки" в Индии сообщил журналистам, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с российским лидером по вопросу восстановления черноморской зерновой инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. "Такой разговор стоит в повестке, но конкретных дат пока нет", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, состоится ли разговор до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или после, в администрации президента Турции заявили, что не могут дать "конкретный ответ". "Пока не можем сказать конкретно", - заявили в администрации. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, экономика