В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке
Администрация Эрдогана: разговор с Путиным о зерновой сделке стоит в повестке
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке стоит в повестке, но пока не известно, состоится ли он до Генассамблеи ООН или после, сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Ранее Эрдоган по возвращению из саммита "Большой двадцатки" в Индии сообщил журналистам, что намерен продолжить "телефонную дипломатию" с российским лидером по вопросу восстановления черноморской зерновой инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования.
"Такой разговор стоит в повестке, но конкретных дат пока нет", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, состоится ли разговор до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или после, в администрации президента Турции заявили, что не могут дать "конкретный ответ". "Пока не можем сказать конкретно", - заявили в администрации.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.