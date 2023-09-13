https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html

Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти

Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти - РИА Новости, 13.09.2023

Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти

Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:49

2023-09-13T14:49

2023-09-13T14:49

ленинградская область

ломоносовский район

завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Производственный комплекс объемно-блочных конструкций от застройщика ГК "Эталон" строится в индустриальном парке Горелово. В настоящий момент завершен первый этап первой очереди: введены в эксплуатацию заготовительный и сборочный цеха, складские помещения и другие объекты инфраструктуры. Сдача основного корпуса завода запланирована на 2024 год, а в начале 2025 года здесь появится железнодорожная инфраструктура и будет оборудована территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции. Промышленную площадку посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра он обсудил с президентом ГК Геннадием Щербиной возможности сотрудничества по строительству социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других. "Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию", — отметил Барановский, его слова приводит пресс-служба. По словам застройщика, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. Это происходит за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.

https://ria.ru/20230831/lenoblast-1893333257.html

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ломоносовский район, завод