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Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти - РИА Новости, 13.09.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:49 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти - РИА Новости, 13.09.2023
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:49
2023-09-13T14:49
ленинградская область
ломоносовский район
завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Производственный комплекс объемно-блочных конструкций от застройщика ГК "Эталон" строится в индустриальном парке Горелово. В настоящий момент завершен первый этап первой очереди: введены в эксплуатацию заготовительный и сборочный цеха, складские помещения и другие объекты инфраструктуры. Сдача основного корпуса завода запланирована на 2024 год, а в начале 2025 года здесь появится железнодорожная инфраструктура и будет оборудована территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции. Промышленную площадку посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра он обсудил с президентом ГК Геннадием Щербиной возможности сотрудничества по строительству социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других. "Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию", — отметил Барановский, его слова приводит пресс-служба. По словам застройщика, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. Это происходит за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.
https://ria.ru/20230831/lenoblast-1893333257.html
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ломоносовский район, завод
Ленинградская область , Ломоносовский район, Завод

Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиПервый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Производственный комплекс объемно-блочных конструкций от застройщика ГК "Эталон" строится в индустриальном парке Горелово. В настоящий момент завершен первый этап первой очереди: введены в эксплуатацию заготовительный и сборочный цеха, складские помещения и другие объекты инфраструктуры. Сдача основного корпуса завода запланирована на 2024 год, а в начале 2025 года здесь появится железнодорожная инфраструктура и будет оборудована территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции.
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Промышленную площадку посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.
В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра он обсудил с президентом ГК Геннадием Щербиной возможности сотрудничества по строительству социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других.
«
"Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию", — отметил Барановский, его слова приводит пресс-служба.
По словам застройщика, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. Это происходит за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.
 
Ленинградская областьЛомоносовский районЗавод
 
 
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