https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти - РИА Новости, 13.09.2023
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:49
2023-09-13T14:49
2023-09-13T14:49
ленинградская область
ломоносовский район
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896113802_0:32:739:447_1920x0_80_0_0_a887224b35e095a415ea4a3f7c78e830.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Производственный комплекс объемно-блочных конструкций от застройщика ГК "Эталон" строится в индустриальном парке Горелово. В настоящий момент завершен первый этап первой очереди: введены в эксплуатацию заготовительный и сборочный цеха, складские помещения и другие объекты инфраструктуры. Сдача основного корпуса завода запланирована на 2024 год, а в начале 2025 года здесь появится железнодорожная инфраструктура и будет оборудована территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции. Промышленную площадку посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра он обсудил с президентом ГК Геннадием Щербиной возможности сотрудничества по строительству социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других. "Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию", — отметил Барановский, его слова приводит пресс-служба. По словам застройщика, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. Это происходит за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.
https://ria.ru/20230831/lenoblast-1893333257.html
ломоносовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896113802_7:0:663:492_1920x0_80_0_0_b11c29d50a9349fd0178c02090eb8f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ломоносовский район, завод
Ленинградская область , Ломоносовский район, Завод
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Первый завод по производству модулей для строительства жилья и социальных объектов начинает работу в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Производственный комплекс объемно-блочных конструкций от застройщика ГК "Эталон" строится в индустриальном парке Горелово. В настоящий момент завершен первый этап первой очереди: введены в эксплуатацию заготовительный и сборочный цеха, складские помещения и другие объекты инфраструктуры. Сдача основного корпуса завода запланирована на 2024 год, а в начале 2025 года здесь появится железнодорожная инфраструктура и будет оборудована территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции.
Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023"
Промышленную площадку посетил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.
В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра он обсудил с президентом ГК Геннадием Щербиной возможности сотрудничества по строительству
социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других.
«
"Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию", — отметил Барановский, его слова приводит пресс-служба.
По словам застройщика, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. Это происходит за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.