https://ria.ru/20230913/zapad-1895981841.html

СМИ: Запад сомневается в успехе контрнаступления ВСУ осенью

СМИ: Запад сомневается в успехе контрнаступления ВСУ осенью - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: Запад сомневается в успехе контрнаступления ВСУ осенью

Запад сомневается в успехе Украины в рамках контрнаступления осенью, пишет газета Economist со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:04

2023-09-13T00:04

2023-09-13T00:04

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Запад сомневается в успехе Украины в рамках контрнаступления осенью, пишет газета Economist со ссылкой на западных чиновников. "Десятки западных чиновников, с которыми консультировался Economist... скептически относятся к тому, что крупный прорыв произойдет до зимы", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что один из западных чиновников заявил изданию, рассуждая о перспективах дальнейшего контрнаступления, что "это может быть очень долгая борьба". Западу, по его словам, "придется продлить сроки" поддержки Украины. Издание подчеркивает, что украинские войска "быстро увязли в плотных минных полях, прикрытых российской артиллерией, беспилотниками и вертолетами". При этом неопытные командиры ВСУ "допустили ряд ошибок, например, наткнулись на свои же мины или несвоевременно атаковали". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

украина

россия

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украина, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины