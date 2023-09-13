СМИ: Запад сомневается в успехе контрнаступления ВСУ осенью
Economist: Запад сомневается в успехе контрнаступления ВСУ осенью
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Запад сомневается в успехе Украины в рамках контрнаступления осенью, пишет газета Economist со ссылкой на западных чиновников.
"Десятки западных чиновников, с которыми консультировался Economist... скептически относятся к тому, что крупный прорыв произойдет до зимы", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что один из западных чиновников заявил изданию, рассуждая о перспективах дальнейшего контрнаступления, что "это может быть очень долгая борьба". Западу, по его словам, "придется продлить сроки" поддержки Украины.
Издание подчеркивает, что украинские войска "быстро увязли в плотных минных полях, прикрытых российской артиллерией, беспилотниками и вертолетами". При этом неопытные командиры ВСУ "допустили ряд ошибок, например, наткнулись на свои же мины или несвоевременно атаковали".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.