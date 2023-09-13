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Средняя явка на довыборах депутатов в Госдуму составила более 40 процентов

Средняя явка на довыборах депутатов в Госдуму составила более 40 процентов - РИА Новости, 13.09.2023

Средняя явка на довыборах депутатов в Госдуму составила более 40 процентов

Средняя явка на довыборах депутатов в Государственную думу РФ по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам составила более 40%, сообщила... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:51

2023-09-13T15:51

2023-09-13T15:57

политика

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средняя явка на довыборах депутатов в Государственную думу РФ по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам составила более 40%, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова."Средняя явка на дополнительных выборах депутатов в Госдуму составила более 40% - тоже неплохая явка... Самый высокий показатель - в Карачаево-Черкесской республике, самый низкий - в Республике Крым", - сказала Памфилова на заседании в среду.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023