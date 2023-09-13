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Правительство Японии ушло в отставку - РИА Новости, 13.09.2023
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05:56 13.09.2023 (обновлено: 10:16 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/yaponiya-1895996767.html
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку - РИА Новости, 13.09.2023
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:56
2023-09-13T10:16
в мире
япония
фумио кисида
нарухито
синдзо абэ
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ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров, сообщило агентство Киодо. После этого премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. Затем сформируется новый кабинет министров, после чего он пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито. В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.
https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html
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в мире, япония, фумио кисида, нарухито, синдзо абэ
В мире, Япония, Фумио Кисида, Нарухито, Синдзо Абэ
Правительство Японии ушло в отставку

Киодо: правительство Японии в полном составе ушло в отставку

© AFP 2023 / JIJI Press / STRПремьер-министр Японии Фумио Кисида и члены кабинета министров на внеочередном заседании правительства
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены кабинета министров на внеочередном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / JIJI Press / STR
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров, сообщило агентство Киодо.
После этого премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. Затем сформируется новый кабинет министров, после чего он пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.
В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, на мемориальном комплексе Площадь Славы в Южно-Сахалинске. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Медведев заявил о новой милитаризации Японии
3 сентября, 07:33
 
В миреЯпонияФумио КисидаНарухитоСиндзо Абэ
 
 
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