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Более двух тысяч бюллетеней признали недействительными по итогам выборов

Более двух тысяч бюллетеней признали недействительными по итогам выборов - РИА Новости, 13.09.2023

Более двух тысяч бюллетеней признали недействительными по итогам выборов

Недействительными по итогам выборов 2023 года были признаны более 2 тысяч бюллетеней в 14 регионах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:29

2023-09-13T16:29

2023-09-13T16:31

луганская народная республика

донецкая народная республика

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Недействительными по итогам выборов 2023 года были признаны более 2 тысяч бюллетеней в 14 регионах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Хочу актуализировать данные по признанию бюллетеней недействительными. Это произошло в 14 регионах. Недействительными признаны 2312 бюллетеней", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду. Она уточнила, что это составляет 0,005% от общего числа выданных бюллетеней. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф, россия, политика