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Первые выборы в новых регионах прошли на высоком уровне, заявила Памфилова

Первые выборы в новых регионах прошли на высоком уровне, заявила Памфилова - РИА Новости, 13.09.2023

Первые выборы в новых регионах прошли на высоком уровне, заявила Памфилова

Первые выборы в новых регионах РФ прошли на высоком профессиональном уровне, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:21

2023-09-13T15:21

2023-09-13T16:47

политика

россия

единый день голосования в россии — 2023

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые выборы в новых регионах РФ прошли на высоком профессиональном уровне, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Свои первые выборы и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области провели на очень высоком профессиональном уровне", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.По словам Памфиловой, это отметили и международные эксперты.Памфилова отметила, что выборы в новых регионах потребовали "неимоверной концентрации" сил.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях..

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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