https://ria.ru/20230913/vybory-1896072968.html
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися
Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:24
2023-09-13T12:24
2023-09-13T12:24
политика
амурская область
василий орлов (губернатор)
единый день голосования в россии — 2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. Голосование проходило 3 дня. Явка составила 38,74%. Победу одержал действующий губернатор Василий Орлов. За него проголосовали 192 134 амурчан (82,38%). "Выборы губернатора Амурской области признаны состоявшимися и действительными. Все 13 членов избирательной комиссии Амурской области подписали итоговый протокол", - говорится в сообщении регионального избиркома. Постановление о результатах выборов опубликуют 14 сентября. В течение 30 дней после этого избранный глава региона вступает в должность, уточнили в избиркоме. "За всю кампанию Амуризбирком принял 52 обращения. По каждому вынесено решение, жалобы на нарушения законодательства не подтвердились. Но поступали не только жалобы. Накануне на нашу официальную почту пришло письмо от сотрудника полиции, который охранял порядок на избирательном участке №344 в Благовещенске. Он попросил поблагодарить членов комиссии за доброжелательность и внимание ко всем голосовавшим на этих выборах", - рассказал председатель Амуризбиркома Руслан Головин.
https://ria.ru/20230910/orlov-1894936891.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Единый день голосования в России — 2023
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися
Избирком признал выборы губернатора Приамурья состоявшимися и действительными
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Амуризбирком
признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными.
Голосование проходило 3 дня. Явка составила 38,74%. Победу одержал действующий губернатор Василий Орлов. За него проголосовали 192 134 амурчан (82,38%).
«
"Выборы губернатора Амурской области признаны состоявшимися и действительными. Все 13 членов избирательной комиссии Амурской области подписали итоговый протокол", - говорится в сообщении регионального избиркома.
Постановление о результатах выборов опубликуют 14 сентября. В течение 30 дней после этого избранный глава региона вступает в должность, уточнили в избиркоме.
"За всю кампанию Амуризбирком принял 52 обращения. По каждому вынесено решение, жалобы на нарушения законодательства не подтвердились. Но поступали не только жалобы. Накануне на нашу официальную почту пришло письмо от сотрудника полиции, который охранял порядок на избирательном участке №344 в Благовещенске. Он попросил поблагодарить членов комиссии за доброжелательность и внимание ко всем голосовавшим на этих выборах", - рассказал председатель Амуризбиркома Руслан Головин.
Итоги выборов глав регионов России