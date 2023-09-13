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Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023
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12:24 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vybory-1896072968.html
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися
Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:24
2023-09-13T12:24
политика
амурская область
василий орлов (губернатор)
единый день голосования в россии — 2023
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. Голосование проходило 3 дня. Явка составила 38,74%. Победу одержал действующий губернатор Василий Орлов. За него проголосовали 192 134 амурчан (82,38%). "Выборы губернатора Амурской области признаны состоявшимися и действительными. Все 13 членов избирательной комиссии Амурской области подписали итоговый протокол", - говорится в сообщении регионального избиркома. Постановление о результатах выборов опубликуют 14 сентября. В течение 30 дней после этого избранный глава региона вступает в должность, уточнили в избиркоме. "За всю кампанию Амуризбирком принял 52 обращения. По каждому вынесено решение, жалобы на нарушения законодательства не подтвердились. Но поступали не только жалобы. Накануне на нашу официальную почту пришло письмо от сотрудника полиции, который охранял порядок на избирательном участке №344 в Благовещенске. Он попросил поблагодарить членов комиссии за доброжелательность и внимание ко всем голосовавшим на этих выборах", - рассказал председатель Амуризбиркома Руслан Головин.
https://ria.ru/20230910/orlov-1894936891.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Единый день голосования в России — 2023
Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися

Избирком признал выборы губернатора Приамурья состоявшимися и действительными

© РИА Новости / Евгений Земцов | Перейти в медиабанкЖительница Благовещенска голосует на выборах губернатора Амурской области
Жительница Благовещенска голосует на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Жительница Благовещенска голосует на выборах губернатора Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными.
Голосование проходило 3 дня. Явка составила 38,74%. Победу одержал действующий губернатор Василий Орлов. За него проголосовали 192 134 амурчан (82,38%).
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Биография Василия Орлова
10 сентября, 23:41
«
"Выборы губернатора Амурской области признаны состоявшимися и действительными. Все 13 членов избирательной комиссии Амурской области подписали итоговый протокол", - говорится в сообщении регионального избиркома.
Постановление о результатах выборов опубликуют 14 сентября. В течение 30 дней после этого избранный глава региона вступает в должность, уточнили в избиркоме.
"За всю кампанию Амуризбирком принял 52 обращения. По каждому вынесено решение, жалобы на нарушения законодательства не подтвердились. Но поступали не только жалобы. Накануне на нашу официальную почту пришло письмо от сотрудника полиции, который охранял порядок на избирательном участке №344 в Благовещенске. Он попросил поблагодарить членов комиссии за доброжелательность и внимание ко всем голосовавшим на этих выборах", - рассказал председатель Амуризбиркома Руслан Головин.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Единый день голосования в России — 2023
 
 
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