https://ria.ru/20230913/vybory-1896072968.html

Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися

Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023

Выборы губернатора Амурской области признали состоявшимися

Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:24

2023-09-13T12:24

2023-09-13T12:24

политика

амурская область

василий орлов (губернатор)

единый день голосования в россии — 2023

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Амуризбирком признал трёхдневные выборы губернатора Амурской области состоявшимися и действительными. Голосование проходило 3 дня. Явка составила 38,74%. Победу одержал действующий губернатор Василий Орлов. За него проголосовали 192 134 амурчан (82,38%). "Выборы губернатора Амурской области признаны состоявшимися и действительными. Все 13 членов избирательной комиссии Амурской области подписали итоговый протокол", - говорится в сообщении регионального избиркома. Постановление о результатах выборов опубликуют 14 сентября. В течение 30 дней после этого избранный глава региона вступает в должность, уточнили в избиркоме. "За всю кампанию Амуризбирком принял 52 обращения. По каждому вынесено решение, жалобы на нарушения законодательства не подтвердились. Но поступали не только жалобы. Накануне на нашу официальную почту пришло письмо от сотрудника полиции, который охранял порядок на избирательном участке №344 в Благовещенске. Он попросил поблагодарить членов комиссии за доброжелательность и внимание ко всем голосовавшим на этих выборах", - рассказал председатель Амуризбиркома Руслан Головин.

https://ria.ru/20230910/orlov-1894936891.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единый день голосования в россии — 2023