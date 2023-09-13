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Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023
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10:56 13.09.2023 (обновлено: 10:58 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/vybory-1896047968.html
Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися
Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023
Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися
Избирком Смоленской области признал досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными, победил врио губернатора Василий Анохин,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:56
2023-09-13T10:58
политика
смоленская область
василий анохин
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Избирком Смоленской области признал досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными, победил врио губернатора Василий Анохин, следует из опубликованного облизбиркомом постановления. Документ опубликован на сайте облизбиркома. "Признать досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича, получившего 216 767 голосов избирателей, что составляет 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, – то есть более 50%", - говорится в документе. Также признаны состоявшимися и действительными выборы депутатов Смоленской облдумы. В Смоленской области 8-10 сентября прошло голосование на досрочных выборах губернатора региона. Также в течение трех дней жители региона выбирали депутатов облдумы. По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, на выборах победил врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), набрав 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) набрал 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%. Позже Смоленский облизбирком опубликовал итоги явки: по досрочным выборам губернатора - 33,91%, по выборам депутатов облдумы седьмого созыва - 33,95%. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.
https://ria.ru/20230911/anokhin-1895103718.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, смоленская область, василий анохин, единый день голосования в россии — 2023, единая россия
Политика, Смоленская область, Василий Анохин, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия
Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися

Избирком Смоленской области признал выборы губернатора состоявшимися

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Избирком Смоленской области признал досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными, победил врио губернатора Василий Анохин, следует из опубликованного облизбиркомом постановления.
Документ опубликован на сайте облизбиркома.
«
"Признать досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича, получившего 216 767 голосов избирателей, что составляет 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, – то есть более 50%", - говорится в документе.
Также признаны состоявшимися и действительными выборы депутатов Смоленской облдумы.
Исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Василия Анохина
11 сентября, 12:25
В Смоленской области 8-10 сентября прошло голосование на досрочных выборах губернатора региона. Также в течение трех дней жители региона выбирали депутатов облдумы.
По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, на выборах победил врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), набрав 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) набрал 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%.
Позже Смоленский облизбирком опубликовал итоги явки: по досрочным выборам губернатора - 33,91%, по выборам депутатов облдумы седьмого созыва - 33,95%.
В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаСмоленская областьВасилий АнохинЕдиный день голосования в России — 2023Единая Россия
 
 
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