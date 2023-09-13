Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися
Избирком Смоленской области признал выборы губернатора состоявшимися
Василий Анохин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Избирком Смоленской области признал досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными, победил врио губернатора Василий Анохин, следует из опубликованного облизбиркомом постановления.
Документ опубликован на сайте облизбиркома.
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"Признать досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича, получившего 216 767 голосов избирателей, что составляет 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, – то есть более 50%", - говорится в документе.
Также признаны состоявшимися и действительными выборы депутатов Смоленской облдумы.
В Смоленской области 8-10 сентября прошло голосование на досрочных выборах губернатора региона. Также в течение трех дней жители региона выбирали депутатов облдумы.
По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, на выборах победил врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), набрав 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) набрал 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%.
Позже Смоленский облизбирком опубликовал итоги явки: по досрочным выборам губернатора - 33,91%, по выборам депутатов облдумы седьмого созыва - 33,95%.
В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.