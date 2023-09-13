https://ria.ru/20230913/vybory-1896047968.html

Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися

Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023

Выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися

Избирком Смоленской области признал досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными, победил врио губернатора Василий Анохин,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:56

2023-09-13T10:56

2023-09-13T10:58

политика

смоленская область

василий анохин

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Избирком Смоленской области признал досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными, победил врио губернатора Василий Анохин, следует из опубликованного облизбиркомом постановления. Документ опубликован на сайте облизбиркома. "Признать досрочные выборы губернатора Смоленской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича, получившего 216 767 голосов избирателей, что составляет 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, – то есть более 50%", - говорится в документе. Также признаны состоявшимися и действительными выборы депутатов Смоленской облдумы. В Смоленской области 8-10 сентября прошло голосование на досрочных выборах губернатора региона. Также в течение трех дней жители региона выбирали депутатов облдумы. По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, на выборах победил врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), набрав 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) набрал 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%. Позже Смоленский облизбирком опубликовал итоги явки: по досрочным выборам губернатора - 33,91%, по выборам депутатов облдумы седьмого созыва - 33,95%. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.

https://ria.ru/20230911/anokhin-1895103718.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

смоленская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, смоленская область, василий анохин, единый день голосования в россии — 2023, единая россия