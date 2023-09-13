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Минпромторг поручил ВТБ вывести ОСК на чистую прибыль за пять лет

Минпромторг поручил ВТБ вывести ОСК на чистую прибыль за пять лет - РИА Новости, 13.09.2023

Минпромторг поручил ВТБ вывести ОСК на чистую прибыль за пять лет

Перед банком ВТБ, которому переданы акции ОСК в доверительное управление на пять лет, стоит задача вывести корпорацию на чистую прибыль, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:15

2023-09-13T07:15

2023-09-13T07:15

экономика

россия

владивосток

виктор евтухов

объединенная судостроительная корпорация

втб

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Перед банком ВТБ, которому переданы акции ОСК в доверительное управление на пять лет, стоит задача вывести корпорацию на чистую прибыль, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Такая задача стоит, а сможет (ВТБ) это сделать или нет - покажет время. Раз они согласились – значит, чувствуют в себе силу и возможности", - сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос о намерениях ВТБ вывести корпорацию на чистую прибыль. В понедельник замминистра отмечал, что верфи ОСК находятся в сложном финансовом положении. При этом, по словам Евтухова, выделять средства ФНБ на покрытие финансового убытка не планируется. "Впрямую средства ФНБ, если вы имеете в виду покрытие убытков, выделяться не будут. Потому что, во-первых, ФНБ - это деньги возвратные, во-вторых, они выделяются только на реализацию инфраструктурных проектов, связанных непосредственно с развитием, а не с покрытием убытков. Просто так на покрытие убытков средства ФНБ выделятся корпорации ОСК не будут", - сказал он. "Для обеспечения текущей деятельности Объединенной судостроительной корпорации (загрузки верфей заказами) есть лизинговая программа ГТЛК по судостроению, где заложены весьма ощутимые средства. ГТЛК получила по этой программе 21,2 миллиарда рублей и уже отправила часть этих денег на верфи ОСК, но именно под строительство судов", - добавил Евтухов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

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экономика, россия, владивосток, виктор евтухов, объединенная судостроительная корпорация, втб, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2023