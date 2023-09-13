https://ria.ru/20230913/vsu-1896011410.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.09.2023
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении украинское командование перебрасывает на передовую имеющих боевой опыт военнослужащих, тогда как их место в других эшелонах... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:21
2023-09-13T08:21
2023-09-13T08:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
красный лиман
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. На Краснолиманском направлении украинское командование перебрасывает на передовую имеющих боевой опыт военнослужащих, тогда как их место в других эшелонах обороны занимают возрастные мобилизованные, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Сватовско-Кременском участке, в некоторых районах, украинское командование вынуждено перебрасывать военнослужащих с боевым опытом с второстепенных позиций на передовую. Вместо них, на вторую и третью линию обороны прибывают мобилизованные граждане, в большей степени возрастом 50+, а также ограниченно годные к прохождению военной службы", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что среди пополнения отмечены украинские военнослужащие, вернувшиеся после излечения тяжелых ранений. Накануне Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки ВС РФ отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив до 45 военных противника и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман
Военный эксперт рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ переводят под Красный Лиман возрастных и ограниченно годных военных