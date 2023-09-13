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МЭР и МИД обсудят стоимость электронной визы в Россию

МЭР и МИД обсудят стоимость электронной визы в Россию - РИА Новости, 13.09.2023

МЭР и МИД обсудят стоимость электронной визы в Россию

Минэкономразвития и Министерство иностранных дел РФ проработают вопрос снижения стоимости электронной визы в Россию, которая сейчас составляет 52 доллара,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:49

2023-09-13T07:49

2023-09-13T10:54

туризм

россия

вьетнам

мьянма

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития и Министерство иностранных дел РФ проработают вопрос снижения стоимости электронной визы в Россию, которая сейчас составляет 52 доллара, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. "С момента подачи оформление электронной визы занимает максимум 6 дней. Можно подать заявление из дома через сайт МИД России. Стоит она 52 доллара. Но сейчас есть задача, по итогам сессии, которая прошла по туризму под председательством председателя правительства Михаила Мишустина, - проработать вопрос снижения стоимости электронной визы. Мы ее будем с МИДом вместе отрабатывать", - сообщил Кондратьев. Собеседник агентства подчеркнул, что у иностранных туристов проблем с оплатой за визу не возникает. "Из любой страны, которая входит в 55 стран, можно спокойно оплатить в национальной валюте", - пояснил Кондратьев. При этом Кондратьев уточнил, что пока список из 55 стран, которые имеют возможность оформить электронную визу в Россию, расширять не планируют. "После запуска этого механизма мы его уже и так расширили и добавили еще 3 страны - Вьетнам, Мьянму и Индонезию", - сказал он. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вьетнам, мьянма, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, туризм, общество, новости - туризм