https://ria.ru/20230913/veschanie-1895993882.html

"Русская Медиагруппа" запустит цифровое вещание в дружественных странах

"Русская Медиагруппа" запустит цифровое вещание в дружественных странах - РИА Новости, 13.09.2023

"Русская Медиагруппа" запустит цифровое вещание в дружественных странах

АО "Русская Медиагруппа" (РМГ) планирует запустить вещание в дружественных странах в цифровом формате и анализирует рынки для возможного запуска в формате FM,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:44

2023-09-13T04:44

2023-09-13T04:44

владивосток

дмитрий медников

"русская медиагруппа"

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857085678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5d1d3d5adcae24fa8165556b4016f53.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. АО "Русская Медиагруппа" (РМГ) планирует запустить вещание в дружественных странах в цифровом формате и анализирует рынки для возможного запуска в формате FM, сообщил управляющий директор компании Дмитрий Медников РИА Новости на полях Восточного экономического форума. "В цифровом формате - безусловно, а в FM - долгий разговор будет. Это анализ рынков, это то же взаимодействие с партнерами. Он сейчас продолжается и проходит, но будет ли он иметь гарантированный практический результат - это уже, поскольку вопрос бизнеса, посмотрим. Надо все оценить. Намерение, конечно, есть, но это, очевидным образом, вопрос экспертизы и совместной работы", - сказал Медников в ответ на вопрос о планах на распространение вещания РМГ в дружественных странах. По его словам, в процессе сотрудничества с другими государствами идет запуск музыкальных станций азиатской музыки, а летом в рамках форума "Россия-Африка" были запущены несколько цифровых станций африканской современной и африканской этнической музыки. "Она очень высокого уровня и постепенно набирает популярность", - отметил Медников. Он также добавил, что сейчас идет обсуждение организации гуманитарных проектов, проведения совместных фестивалей, совместной работу в направлениях социокультурного сотрудничества с представителями дружественных стран. "Например, помощь слабослышащим детям в реабилитации. После того, как они проходят соответствующие медицинские процедуры, им требуется культурная реабилитация. И вот мы сейчас с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством) обсуждаем работу с рядом дружественных стран. Ну и в плотном контакте с их посольствами, представительствами, компаниями, культурными центрами и так далее", - уточнил Медников. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, дмитрий медников, "русская медиагруппа", федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023