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"Русская Медиагруппа" организует вещание в новых регионах

"Русская Медиагруппа" организует вещание в новых регионах - РИА Новости, 13.09.2023

"Русская Медиагруппа" организует вещание в новых регионах

АО "Русская Медиагруппа" (РМГ) занимается постепенным распространением вещания в новых регионах России, сообщил РИА Новости управляющий директор организации... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:04

2023-09-13T04:04

2023-09-13T04:04

россия

владивосток

дмитрий медников

"русская медиагруппа"

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. АО "Русская Медиагруппа" (РМГ) занимается постепенным распространением вещания в новых регионах России, сообщил РИА Новости управляющий директор организации Дмитрий Медников на полях Восточного экономического форума. "Партнеры на новых территориях у нас уже есть, мы, естественно, активно работаем и с правительством каждого из регионов, постепенно организуем вещание там. Но нужен ли там именно в юридической форме филиал - это вопрос, который юристам предстоит решить в ближайшее время", - сказал Медников в ответ на вопрос о планах на распространение вещания медиагруппы в новых регионах. Он также отметил, что сейчас РМГ присутствует в каждом новом субъекте России. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, владивосток, дмитрий медников, "русская медиагруппа", дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2023