Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда
Дуда: речи о принятии Украины в НАТО на данный момент быть не может
© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй.
Отвечая на вопрос о саммите НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в НАТО.
"С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - цитирует Дуду агентство РАР.
Он пояснил, что в силу сути статьи 5 Североатлантического договора, то есть обязательства коллективной обороны, принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. "Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", - заявил Дуда.
По его словам, на саммите "речь шла о том, чтобы открыть Украине дверь в НАТО, то есть чтобы эта дверь была открыта".
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.