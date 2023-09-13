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Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда - РИА Новости, 14.09.2023
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23:57 13.09.2023 (обновлено: 00:04 14.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896226005.html
Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда
Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда - РИА Новости, 14.09.2023
Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда
Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-13T23:57
2023-09-14T00:04
в мире
вильнюс
польша
украина
анджей дуда
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй. Отвечая на вопрос о саммите НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в НАТО. "С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - цитирует Дуду агентство РАР. Он пояснил, что в силу сути статьи 5 Североатлантического договора, то есть обязательства коллективной обороны, принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. "Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", - заявил Дуда. По его словам, на саммите "речь шла о том, чтобы открыть Украине дверь в НАТО, то есть чтобы эта дверь была открыта". Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865823596.html
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в мире, вильнюс, польша, украина, анджей дуда, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
В мире, Вильнюс, Польша, Украина, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда

Дуда: речи о принятии Украины в НАТО на данный момент быть не может

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй.
Отвечая на вопрос о саммите НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в НАТО.
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"С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - цитирует Дуду агентство РАР.
Он пояснил, что в силу сути статьи 5 Североатлантического договора, то есть обязательства коллективной обороны, принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. "Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", - заявил Дуда.
По его словам, на саммите "речь шла о том, чтобы открыть Украине дверь в НАТО, то есть чтобы эта дверь была открыта".
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
 
В миреВильнюсПольшаУкраинаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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