https://ria.ru/20230913/ukraina-1896226005.html

Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда

Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда - РИА Новости, 14.09.2023

Речи о принятии Украины в НАТО пока быть не может, заявил Дуда

Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-13T23:57

2023-09-13T23:57

2023-09-14T00:04

в мире

вильнюс

польша

украина

анджей дуда

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, заявил президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй. Отвечая на вопрос о саммите НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, Дуда рассказал, что в преддверии саммита встречался с Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в НАТО. "С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - цитирует Дуду агентство РАР. Он пояснил, что в силу сути статьи 5 Североатлантического договора, то есть обязательства коллективной обороны, принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. "Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", - заявил Дуда. По его словам, на саммите "речь шла о том, чтобы открыть Украине дверь в НАТО, то есть чтобы эта дверь была открыта". Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865823596.html

вильнюс

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вильнюс, польша, украина, анджей дуда, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато