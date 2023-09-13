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СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 13.09.2023 (обновлено: 17:10 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896125934.html
СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина
СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина - РИА Новости, 13.09.2023
СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина
Запад попал в ловушку из-за несбывающихся прогнозов об успехах ВСУ на фронте и экономических проблемах в России, написал итальянский социолог Алессандро Орсини... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:19
2023-09-13T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запад попал в ловушку из-за несбывающихся прогнозов об успехах ВСУ на фронте и экономических проблемах в России, написал итальянский социолог Алессандро Орсини в статье для издания IL Fatto Quotidiano. "Украинское контрнаступление терпит полное фиаско. С течением времени положение Киева значительно ухудшилось. При этом ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена, Китай с ней тесно сотрудничает, БРИКС расширяется вокруг оси Москва — Пекин, Путин привлекает на свою сторону африканские правительства, некогда связанные с Европой", — пояснил автор материала.По его мнению, все это наводит на мысль о некомпетентности международных институтов политических исследований и проблемах внутри ЕС."Почему Евросоюз решил совершить самоубийство, разжигая конфликт, который сведет его в могилу? Ответ во многом кроется в механизмах перехода власти в этом политическом сообществе. Урсула фон дер Ляйен станет секретарем НАТО и будет отстаивать интересы Соединенных Штатов, а не Европы", — считает Орсини.Кроме того, конфликт на Украине нужен был главе Белого дома Джо Байдену, поскольку энергетический альянс между Москвой и Берлином поставил бы под угрозу гегемонию США в Европе, резюмировал эксперт. ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896096344.html
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в мире, европа, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, урсула фон дер ляйен, алессандро орсини, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Алессандро Орсини, БРИКС
СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина

IL Fatto Quotidiano: Запад попал в ловушку из-за несбывшихся прогнозов о России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запад попал в ловушку из-за несбывающихся прогнозов об успехах ВСУ на фронте и экономических проблемах в России, написал итальянский социолог Алессандро Орсини в статье для издания IL Fatto Quotidiano.

"Украинское контрнаступление терпит полное фиаско. С течением времени положение Киева значительно ухудшилось. При этом ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена, Китай с ней тесно сотрудничает, БРИКС расширяется вокруг оси Москва — Пекин, Путин привлекает на свою сторону африканские правительства, некогда связанные с Европой", — пояснил автор материала.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Вчера, 13:52
По его мнению, все это наводит на мысль о некомпетентности международных институтов политических исследований и проблемах внутри ЕС.
«
"Почему Евросоюз решил совершить самоубийство, разжигая конфликт, который сведет его в могилу? Ответ во многом кроется в механизмах перехода власти в этом политическом сообществе. Урсула фон дер Ляйен станет секретарем НАТО и будет отстаивать интересы Соединенных Штатов, а не Европы", — считает Орсини.
Кроме того, конфликт на Украине нужен был главе Белого дома Джо Байдену, поскольку энергетический альянс между Москвой и Берлином поставил бы под угрозу гегемонию США в Европе, резюмировал эксперт.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенАлессандро ОрсиниБРИКС
 
 
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