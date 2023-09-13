https://ria.ru/20230913/ukraina-1896125934.html

СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина

СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина

Запад попал в ловушку из-за несбывающихся прогнозов об успехах ВСУ на фронте и экономических проблемах в России, написал итальянский социолог Алессандро Орсини... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:19

2023-09-13T15:19

2023-09-13T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запад попал в ловушку из-за несбывающихся прогнозов об успехах ВСУ на фронте и экономических проблемах в России, написал итальянский социолог Алессандро Орсини в статье для издания IL Fatto Quotidiano. "Украинское контрнаступление терпит полное фиаско. С течением времени положение Киева значительно ухудшилось. При этом ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена, Китай с ней тесно сотрудничает, БРИКС расширяется вокруг оси Москва — Пекин, Путин привлекает на свою сторону африканские правительства, некогда связанные с Европой", — пояснил автор материала.По его мнению, все это наводит на мысль о некомпетентности международных институтов политических исследований и проблемах внутри ЕС."Почему Евросоюз решил совершить самоубийство, разжигая конфликт, который сведет его в могилу? Ответ во многом кроется в механизмах перехода власти в этом политическом сообществе. Урсула фон дер Ляйен станет секретарем НАТО и будет отстаивать интересы Соединенных Штатов, а не Европы", — считает Орсини.Кроме того, конфликт на Украине нужен был главе Белого дома Джо Байдену, поскольку энергетический альянс между Москвой и Берлином поставил бы под угрозу гегемонию США в Европе, резюмировал эксперт. ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896096344.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html

европа

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в мире, европа, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, урсула фон дер ляйен, алессандро орсини, брикс