СМИ: Запад попал в опасную ловушку, предназначенную для Путина
IL Fatto Quotidiano: Запад попал в ловушку из-за несбывшихся прогнозов о России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запад попал в ловушку из-за несбывающихся прогнозов об успехах ВСУ на фронте и экономических проблемах в России, написал итальянский социолог Алессандро Орсини в статье для издания IL Fatto Quotidiano.
"Украинское контрнаступление терпит полное фиаско. С течением времени положение Киева значительно ухудшилось. При этом ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена, Китай с ней тесно сотрудничает, БРИКС расширяется вокруг оси Москва — Пекин, Путин привлекает на свою сторону африканские правительства, некогда связанные с Европой", — пояснил автор материала.
"Украинское контрнаступление терпит полное фиаско. С течением времени положение Киева значительно ухудшилось. При этом ВВП России растет, ее армия прекрасно организована и вооружена, Китай с ней тесно сотрудничает, БРИКС расширяется вокруг оси Москва — Пекин, Путин привлекает на свою сторону африканские правительства, некогда связанные с Европой", — пояснил автор материала.
По его мнению, все это наводит на мысль о некомпетентности международных институтов политических исследований и проблемах внутри ЕС.
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"Почему Евросоюз решил совершить самоубийство, разжигая конфликт, который сведет его в могилу? Ответ во многом кроется в механизмах перехода власти в этом политическом сообществе. Урсула фон дер Ляйен станет секретарем НАТО и будет отстаивать интересы Соединенных Штатов, а не Европы", — считает Орсини.
Кроме того, конфликт на Украине нужен был главе Белого дома Джо Байдену, поскольку энергетический альянс между Москвой и Берлином поставил бы под угрозу гегемонию США в Европе, резюмировал эксперт.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин, украинское контрнаступление — это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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