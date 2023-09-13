https://ria.ru/20230913/ukraina-1896092911.html
Шойгу ответил на вопрос о победе России в ходе спецоперации
Шойгу ответил на вопрос о победе России в ходе спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023
Шойгу ответил на вопрос о победе России в ходе спецоперации
У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире "России 1". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:30
2023-09-13T13:30
2023-09-13T14:11
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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сергей шойгу
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире "России 1"."У нас нет других вариантов", — сказал он, отвечая на вопрос, победит ли Россия в ходе СВО.По его словам, войска продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ, которые пытаются вести контрнаступление. На данный момент это является главной задачей, добавил глава Минобороны.Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ — это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893634372.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу
Шойгу ответил на вопрос о победе России в ходе спецоперации
Шойгу: у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине