Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 13.09.2023 (обновлено: 11:41 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896051017.html
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом - РИА Новости, 13.09.2023
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом
Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:05
2023-09-13T11:41
специальная военная операция на украине
еврокомиссия
евросоюз
экономика
украина
урсула фон дер ляйен
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Это будущее четко просматривается", - заявила она, выступая на пленарной сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Трансляция велась на сайте парламента.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895864427.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, евросоюз, экономика, украина, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Ситуация в ДНР и ЛНР
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом

Фон дер Ляйен: идею ЕК о 50 миллиардах евро Украине до 2027 года поддержат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Это будущее четко просматривается", - заявила она, выступая на пленарной сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Трансляция велась на сайте парламента.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЕврокомиссияЕвросоюзЭкономикаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала