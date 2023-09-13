https://ria.ru/20230913/ukraina-1896051017.html

Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом

Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом - РИА Новости, 13.09.2023

Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом

Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:05

2023-09-13T11:05

2023-09-13T11:41

специальная военная операция на украине

еврокомиссия

евросоюз

экономика

украина

урсула фон дер ляйен

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Это будущее четко просматривается", - заявила она, выступая на пленарной сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Трансляция велась на сайте парламента.

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895864427.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

еврокомиссия, евросоюз, экономика, украина, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр