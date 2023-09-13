https://ria.ru/20230913/ukraina-1896051017.html
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом - РИА Новости, 13.09.2023
Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом
Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:05
2023-09-13T11:05
2023-09-13T11:41
специальная военная операция на украине
еврокомиссия
евросоюз
экономика
украина
урсула фон дер ляйен
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Это будущее четко просматривается", - заявила она, выступая на пленарной сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Трансляция велась на сайте парламента.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895864427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Фон дер Ляйен пообещала продолжить поддержку Киева Евросоюзом
Фон дер Ляйен: идею ЕК о 50 миллиардах евро Украине до 2027 года поддержат