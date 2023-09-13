https://ria.ru/20230913/uilan-1896048632.html

Посол США посетит Уилана в колонии

Посол США посетит Уилана в колонии - РИА Новости, 13.09.2023

Посол США посетит Уилана в колонии

Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:58

2023-09-13T10:58

2023-09-13T11:04

сша

россия

москва

пол уилан

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве."Посол Трейси направляется в ИК17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в социальной сети Х (бывшая Twitter).

https://ria.ru/20221202/uilan-1835983521.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

сша, россия, москва, пол уилан