https://ria.ru/20230913/uilan-1896048632.html
Посол США посетит Уилана в колонии
Посол США посетит Уилана в колонии - РИА Новости, 13.09.2023
Посол США посетит Уилана в колонии
Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:58
2023-09-13T10:58
2023-09-13T11:04
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пол уилан
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве."Посол Трейси направляется в ИК17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в социальной сети Х (бывшая Twitter).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, пол уилан
США, Россия, Москва, Пол Уилан
Посол США посетит Уилана в колонии
Посол США посетит Пола Уилана в колонии в Мордовии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве.
"Посол Трейси направляется в ИК17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в социальной сети Х (бывшая Twitter).
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