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Посол США посетит Уилана в колонии - РИА Новости, 13.09.2023
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10:58 13.09.2023 (обновлено: 11:04 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/uilan-1896048632.html
Посол США посетит Уилана в колонии
Посол США посетит Уилана в колонии - РИА Новости, 13.09.2023
Посол США посетит Уилана в колонии
Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:58
2023-09-13T11:04
сша
россия
москва
пол уилан
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве."Посол Трейси направляется в ИК17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в социальной сети Х (бывшая Twitter).
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сша, россия, москва, пол уилан
США, Россия, Москва, Пол Уилан
Посол США посетит Уилана в колонии

Посол США посетит Пола Уилана в колонии в Мордовии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетит находящегося в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, заявили в среду в посольстве в Москве.
"Посол Трейси направляется в ИК17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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СШАРоссияМоскваПол Уилан
 
 
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