https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html

Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты

Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты - РИА Новости, 13.09.2023

Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты

Удар по судоремонтному заводу в Севастополе, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, для недопущения таких атак в будущем... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:46

2023-09-13T11:46

2023-09-13T13:29

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, для недопущения таких атак в будущем необходимо заранее выявлять и уничтожать украинскую авиацию ещё на земле, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.О том, что удар по Крыму нанесла авиация, сообщал командующий ВВС Украины Николай Олещук. "Скорее всего, удар был нанесён ракетами Scalp/Storm Shadow. Произошедшее в Севастополе ставит задачу обнаружения и уничтожения авиационных носителей противника ещё на земле", - сказал Сивков. Другой известный российский военный эксперт Алексей Леонков отметил, что для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24. "Если это были, допустим, Storm Shadow, то для их запуска надо было как минимум пять носителей Су-24, которых у Киева практически не осталось. Надо дождаться обнаружения обломков", - отметил собеседник агентства.Минобороны России сообщило, что Киев ночью атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами — совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила семь ракет, повреждены два корабля, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.

https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html

https://ria.ru/20230913/ataka-1896015217.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины