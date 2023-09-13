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Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 13.09.2023 (обновлено: 13:29 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html
Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты
Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты - РИА Новости, 13.09.2023
Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты
Удар по судоремонтному заводу в Севастополе, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, для недопущения таких атак в будущем... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:46
2023-09-13T13:29
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, для недопущения таких атак в будущем необходимо заранее выявлять и уничтожать украинскую авиацию ещё на земле, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.О том, что удар по Крыму нанесла авиация, сообщал командующий ВВС Украины Николай Олещук. "Скорее всего, удар был нанесён ракетами Scalp/Storm Shadow. Произошедшее в Севастополе ставит задачу обнаружения и уничтожения авиационных носителей противника ещё на земле", - сказал Сивков. Другой известный российский военный эксперт Алексей Леонков отметил, что для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24. "Если это были, допустим, Storm Shadow, то для их запуска надо было как минимум пять носителей Су-24, которых у Киева практически не осталось. Надо дождаться обнаружения обломков", - отметил собеседник агентства.Минобороны России сообщило, что Киев ночью атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами — совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила семь ракет, повреждены два корабля, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html
https://ria.ru/20230913/ataka-1896015217.html
севастополь
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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
Удар по Севастополю был нанесен ракетами Storm Shadow, считают эксперты

Командующий ВВС Украины Олещук: удар по Севастополю нанесла авиация

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, для недопущения таких атак в будущем необходимо заранее выявлять и уничтожать украинскую авиацию ещё на земле, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
О том, что удар по Крыму нанесла авиация, сообщал командующий ВВС Украины Николай Олещук.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь
Вчера, 09:15
«
"Скорее всего, удар был нанесён ракетами Scalp/Storm Shadow. Произошедшее в Севастополе ставит задачу обнаружения и уничтожения авиационных носителей противника ещё на земле", - сказал Сивков.
Другой известный российский военный эксперт Алексей Леонков отметил, что для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24.
«
"Если это были, допустим, Storm Shadow, то для их запуска надо было как минимум пять носителей Су-24, которых у Киева практически не осталось. Надо дождаться обнаружения обломков", - отметил собеседник агентства.
Минобороны России сообщило, что Киев ночью атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами — совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила семь ракет, повреждены два корабля, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь
Вчера, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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