https://ria.ru/20230913/tuva-1896008479.html

В Туве может открыться филиал Газпромбанка

В Туве может открыться филиал Газпромбанка - РИА Новости, 13.09.2023

В Туве может открыться филиал Газпромбанка

Газпромбанк и власти Тувы в рамках работы на ВЭФ-23 подписали соглашение о сотрудничестве, в результате которого в республике может быть открыт филиал... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:59

2023-09-13T07:59

2023-09-13T07:59

экономика

владивосток

владислав ховалыг

алексей белоусов

газпромбанк

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Газпромбанк и власти Тувы в рамках работы на ВЭФ-23 подписали соглашение о сотрудничестве, в результате которого в республике может быть открыт филиал Газпромбанка, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг у себя в телеграм-канале. Глава Тувы в эти дни работает на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. "Подписал соглашение с заместителем председателя Газпромбанка Алексеем Белоусом. Они рассматривают возможность открытия филиала или отделения в республике. Мы только приветствуем появление восьмого крупного игрока в нашей банковской сфере. Это поспособствует росту конкуренции в этом секторе экономики Тувы ... Рассчитываем на взаимодействие с финансовым институтом в решении социально-экономических задач региона", - говорится в сообщении. По словам Ховалыга, Газпромбанк учтет приграничное расположение республики. "Если тувинский филиал будет открыт, Газпромбанк собирается наладить обмен рублей в тугрики и тугриков в рубли. Услугу наверняка оценят местные предприниматели, работающие с Монголией", - отметил глава Тувы. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/energetika-1894183252.html

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экономика, владивосток, владислав ховалыг, алексей белоусов, газпромбанк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, республика тыва