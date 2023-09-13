Ховалыг: в Туве может открыться филиал Газпромбанка
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.
Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
В самом разгаре обсуждение деловой повестки.
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.
Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.
Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".
Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".
Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.
Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.
Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.
Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.
Для них организовали концерты и выставки.
Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".
Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".
Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.
Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.
Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.
В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.
Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
В самом разгаре обсуждение деловой повестки.
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.
Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".
Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.
Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.
Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.
Для них организовали концерты и выставки.
Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.
Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.
Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".
Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.
Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.
В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.