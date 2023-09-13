https://ria.ru/20230913/turisty-1896003534.html

В Минэкономразвития рассказали, сколько туристов из Китая посетит Россию

В Минэкономразвития рассказали, сколько туристов из Китая посетит Россию - РИА Новости, 13.09.2023

В Минэкономразвития рассказали, сколько туристов из Китая посетит Россию

Порядка 300-350 тысяч туристов из Китая могут посетить Россию до конца года, в том числе по электронной визе, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:18

2023-09-13T07:18

2023-09-13T10:46

туризм

россия

китай

индия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Порядка 300-350 тысяч туристов из Китая могут посетить Россию до конца года, в том числе по электронной визе, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. "Если говорить о доковидных цифрах, то это было где-то около 4 миллионов граждан в обе стороны (между Россией и Китаем – ред.). Конечно, их мы хотим достичь. Возможно, в конце 2024 года мы выйдем на допандемийные показатели. Но в этом году ожидаем, что взаимный турпоток вряд ли превысит 1 миллион с учетом того, что уже туристический сезон в России заканчивается. Надеемся, что это будет хотя бы 600-700 тысяч - по 300-350 тысяч в каждую сторону", - сказал Кондратьев. Он уточнил, что турпотоку из Китая в Россию будет, в том числе, способствовать механизм электронной визы, который был запущен 1 августа для 55 стран, в том числе для КНР. "Китайские туристы активно пользуются этим механизмом для въезда на территорию Российской Федерации. И, по факту, за месяц работы этого механизма по электронным визам оттуда въехало 15 тысяч", - уточнил собеседник агентства. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, индия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, туризм, общество, новости, новости - туризм