https://ria.ru/20230913/sputniki-1896006660.html

Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники

Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники - РИА Новости, 13.09.2023

Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:43

2023-09-13T07:43

2023-09-13T07:43

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

политика

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный. "Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты. Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал Путин. Он также отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

https://ria.ru/20230913/raketa-1895998127.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), политика