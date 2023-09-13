https://ria.ru/20230913/sputniki-1896006660.html
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники - РИА Новости, 13.09.2023
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:43
2023-09-13T07:43
2023-09-13T07:43
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владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
политика
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный. "Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты. Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал Путин. Он также отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.
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Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Политика
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники
Путин о помощи КНДР при постройке спутников: мы поэтому и приехали сюда