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Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники - РИА Новости, 13.09.2023
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07:43 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/sputniki-1896006660.html
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники - РИА Новости, 13.09.2023
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:43
2023-09-13T07:43
россия
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
политика
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный. "Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты. Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал Путин. Он также отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.
https://ria.ru/20230913/raketa-1895998127.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), политика
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Политика
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники

Путин о помощи КНДР при постройке спутников: мы поэтому и приехали сюда

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.
"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты.
Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал Путин. Он также отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
КНДР запустила вторую баллистическую ракету
06:14
 
РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Политика
 
 
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