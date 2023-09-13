https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896113188.html
Российские военные уничтожили две украинские РЛС
Российские военные уничтожили две украинские РЛС - РИА Новости, 13.09.2023
Российские военные уничтожили две украинские РЛС
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:43
2023-09-13T14:43
2023-09-13T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили две украинские РЛС
МО РФ: российская артиллерия и авиация уничтожили две украинские РЛС за сутки