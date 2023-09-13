https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896113188.html

Российские военные уничтожили две украинские РЛС

Российские военные уничтожили две украинские РЛС - РИА Новости, 13.09.2023

Российские военные уничтожили две украинские РЛС

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:43

2023-09-13T14:43

2023-09-13T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах", - говорится в сводке министерства.

запорожская область

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)