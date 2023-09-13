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Российские военные уничтожили две украинские РЛС - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896113188.html
Российские военные уничтожили две украинские РЛС
Российские военные уничтожили две украинские РЛС - РИА Новости, 13.09.2023
Российские военные уничтожили две украинские РЛС
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:43
2023-09-13T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах", - говорится в сводке министерства.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили две украинские РЛС

МО РФ: российская артиллерия и авиация уничтожили две украинские РЛС за сутки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил в зоне спецоперации
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в Запорожской области и СТ-68 в Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 сентября, 16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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