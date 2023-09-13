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Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском
Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском - РИА Новости, 13.09.2023
Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском
Украинское командование готовится к проведению инженерных работ в районе населенного пункта Сеньково на Купянском направлении, в том числе подвозит танковые... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:32
2023-09-13T07:32
2023-09-13T07:32
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинское командование готовится к проведению инженерных работ в районе населенного пункта Сеньково на Купянском направлении, в том числе подвозит танковые мостоукладчики, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады (ВСУ)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на купянское направление прибывает все больше украинских подразделений. "Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства", - уточнил Марочко. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки на купянском направлении уничтожено до 25 украинских военных, две американские гаубицы М777, французская TRF1.
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895995871.html
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киев, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском
Марочко: Киев подвозит танковые мостоукладчики на Купянское направление