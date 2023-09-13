https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896004770.html

Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском

Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском - РИА Новости, 13.09.2023

Марочко рассказал об инженерных работах Киева под Купянском

Украинское командование готовится к проведению инженерных работ в районе населенного пункта Сеньково на Купянском направлении, в том числе подвозит танковые... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:32

2023-09-13T07:32

2023-09-13T07:32

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинское командование готовится к проведению инженерных работ в районе населенного пункта Сеньково на Купянском направлении, в том числе подвозит танковые мостоукладчики, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады (ВСУ)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на купянское направление прибывает все больше украинских подразделений. "Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства", - уточнил Марочко. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки на купянском направлении уничтожено до 25 украинских военных, две американские гаубицы М777, французская TRF1.

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895995871.html

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киев, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность