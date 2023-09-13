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Захарова рассказала о нехватке специалистов по китайскому праву

Захарова рассказала о нехватке специалистов по китайскому праву - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова рассказала о нехватке специалистов по китайскому праву

В России крайне мало специалистов, разбирающихся в законодательстве азиатских стран, в частности, Китая, а это очень востребовано, заявила официальный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:27

2023-09-13T04:27

2023-09-13T04:27

китай

азия

россия

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. В России крайне мало специалистов, разбирающихся в законодательстве азиатских стран, в частности, Китая, а это очень востребовано, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "На мой взгляд, у нас либо нет, либо крайне мало специалистов, которые бы разбирались в праве и юриспруденции стран Азии… Юриспруденция стран Азии, я имею в виду законы, правоприменительная практика, вообще перевода законов нашего самого что ни на есть естественного партнера, союзника, соседа нет", - сказала она в ходе сессии Восточного экономического форума. "У нас граница номер два по продолжительности с Китаем, одно это должно сформировать плеяду юристов, которые помогали бы людям по обе стороны границы просто жить", - указала Захарова. Пересечение границы с бизнес или туристическими целями, семьи и так далее - это всё вопросы юриспруденции, отметила она. "Как только мы говорим про бизнес, без юриспруденции невозможно, нет специалистов. Их очень мало с нашей стороны, со стороны Китая больше. Почему? Особенности языка. Этим нужно жить, проживать и так далее", - подчеркнула Захарова. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, азия, россия, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество