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СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
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12:58 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/sovfed-1896082278.html
СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября
СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября - РИА Новости, 13.09.2023
СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября
Совет Федерации может обсудить на заседании 25 сентября инициативу о Дне воссоединения новых регионов с РФ, если она будет принята в Госдуме, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:58
2023-09-13T12:58
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
александр башкин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совет Федерации может обсудить на заседании 25 сентября инициативу о Дне воссоединения новых регионов с РФ, если она будет принята в Госдуме, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. "Могу высказать свое предположение, что, конечно, можем (рассмотреть после принятия Госдумой - ред.). Подобная практика регламентом предусмотрена, она совершенно легитимна", - отметил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, александр башкин
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Александр Башкин
СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября

СФ может обсудить инициативу о Дне воссоединения новых регионов с РФ 25 сентября

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совет Федерации может обсудить на заседании 25 сентября инициативу о Дне воссоединения новых регионов с РФ, если она будет принята в Госдуме, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
«
"Могу высказать свое предположение, что, конечно, можем (рассмотреть после принятия Госдумой - ред.). Подобная практика регламентом предусмотрена, она совершенно легитимна", - отметил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФАлександр Башкин
 
 
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