https://ria.ru/20230913/sovfed-1896082278.html

СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября

СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября - РИА Новости, 13.09.2023

СФ может обсудить идею о Дне воссоединения с новыми регионами 25 сентября

Совет Федерации может обсудить на заседании 25 сентября инициативу о Дне воссоединения новых регионов с РФ, если она будет принята в Госдуме, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:58

2023-09-13T12:58

2023-09-13T12:58

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

совет федерации рф

александр башкин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Совет Федерации может обсудить на заседании 25 сентября инициативу о Дне воссоединения новых регионов с РФ, если она будет принята в Госдуме, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. "Могу высказать свое предположение, что, конечно, можем (рассмотреть после принятия Госдумой - ред.). Подобная практика регламентом предусмотрена, она совершенно легитимна", - отметил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Госдума может 20 сентября рассмотреть законопроект, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией, следует из решения комитета Госдумы по обороне, которое размещено в думской электронной базе.

https://ria.ru/20230617/okrug-1878821560.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, александр башкин