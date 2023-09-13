https://ria.ru/20230913/smelost-1895988263.html

Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных

Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных - РИА Новости, 13.09.2023

Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных

Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:20

2023-09-13T02:20

2023-09-13T02:20

в мире

сша

россия

скотт риттер

волгоград

дэвид петреус

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Петреус (бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. — Прим. ред.) все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдет, нет. Взять, например, танк "Алеша" — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил", — сказал он.Риттер посоветовал Петреусу полюбоваться на монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.Как отметил американский офицер, "русские знают, ради чего сражаются".Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя отправился другой танк. Всего в бою потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230818/podvig-1890735451.html

сша

россия

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, скотт риттер, волгоград, дэвид петреус