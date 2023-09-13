https://ria.ru/20230913/smelost-1895988263.html
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных - РИА Новости, 13.09.2023
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных
Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:20
2023-09-13T02:20
2023-09-13T02:20
в мире
сша
россия
скотт риттер
волгоград
дэвид петреус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Петреус (бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. — Прим. ред.) все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдет, нет. Взять, например, танк "Алеша" — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил", — сказал он.Риттер посоветовал Петреусу полюбоваться на монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.Как отметил американский офицер, "русские знают, ради чего сражаются".Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя отправился другой танк. Всего в бою потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20230818/podvig-1890735451.html
сша
россия
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_02284232341d533d322f182bddb3e067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, скотт риттер, волгоград, дэвид петреус
В мире, США, Россия, Скотт Риттер, Волгоград, Дэвид Петреус
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных
Экс-разведчик ВС США Риттер: российские военные знают, ради чего сражаются