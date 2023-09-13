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Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных - РИА Новости, 13.09.2023
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02:20 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/smelost-1895988263.html
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных - РИА Новости, 13.09.2023
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных
Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:20
2023-09-13T02:20
в мире
сша
россия
скотт риттер
волгоград
дэвид петреус
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Петреус (бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. — Прим. ред.) все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдет, нет. Взять, например, танк &quot;Алеша&quot; — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил&quot;, — сказал он.Риттер посоветовал Петреусу полюбоваться на монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.Как отметил американский офицер, "русские знают, ради чего сражаются".Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя отправился другой танк. Всего в бою потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
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в мире, сша, россия, скотт риттер, волгоград, дэвид петреус
В мире, США, Россия, Скотт Риттер, Волгоград, Дэвид Петреус
Они не побегут. В США восхитились смелостью российских военных

Экс-разведчик ВС США Риттер: российские военные знают, ради чего сражаются

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные отлично понимают, за что они сражаются. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Петреус (бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. — Прим. ред.) все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдет, нет. Взять, например, танк "Алеша" — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил", — сказал он.

Риттер посоветовал Петреусу полюбоваться на монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.
Как отметил американский офицер, "русские знают, ради чего сражаются".
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя отправился другой танк. Всего в бою потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
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В миреСШАРоссияСкотт РиттерВолгоградДэвид Петреус
 
 
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