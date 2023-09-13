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В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР - РИА Новости, 13.09.2023
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14:20 13.09.2023 (обновлено: 20:53 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/slova-1896104776.html
В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР
В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР - РИА Новости, 13.09.2023
В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая и переложить... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:20
2023-09-13T20:53
в мире
индия
китай
киев
михаил подоляк
владимир зеленский
мао нин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая и переложить вину на Россию. Ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны, по его словам, "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать, и призвала Подоляка сделать разъяснения. "Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это... Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все больше и более явно оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире, и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические... Но глобальный мир намного шире, чем даже самые содержательные региональные национальные интересы", - написал Подоляк в соцсети X (бывшая Twitter).
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в мире, индия, китай, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, мао нин
В мире, Индия, Китай, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Мао Нин
В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР

Подоляк обвинил Россию в искажении слов об интеллекте Индии и Китая

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая и переложить вину на Россию.
Ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны, по его словам, "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать, и призвала Подоляка сделать разъяснения.
"Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это... Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все больше и более явно оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире, и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические... Но глобальный мир намного шире, чем даже самые содержательные региональные национальные интересы", - написал Подоляк в соцсети X (бывшая Twitter).
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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В миреИндияКитайКиевМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийМао Нин
 
 
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