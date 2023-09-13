https://ria.ru/20230913/slova-1896104776.html

В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР

В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР - РИА Новости, 13.09.2023

В Киеве попытались оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и КНР

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая и переложить... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:20

2023-09-13T14:20

2023-09-13T20:53

в мире

индия

китай

киев

михаил подоляк

владимир зеленский

мао нин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая и переложить вину на Россию. Ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны, по его словам, "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать, и призвала Подоляка сделать разъяснения. "Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это... Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все больше и более явно оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире, и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические... Но глобальный мир намного шире, чем даже самые содержательные региональные национальные интересы", - написал Подоляк в соцсети X (бывшая Twitter).

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896176436.html

индия

китай

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, китай, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, мао нин