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СК возбудил дело из-за смерти петербурженки после пластических операций
СК возбудил дело из-за смерти петербурженки после пластических операций - РИА Новости, 13.09.2023
СК возбудил дело из-за смерти петербурженки после пластических операций
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после комплекса пластических операций в частной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:46
2023-09-13T12:46
2023-09-13T12:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после комплекса пластических операций в частной клинике, сообщил городской главк СК РФ. По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник Василеостровского района женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, вскоре после которых она почувствовала себя плохо и скончалась через несколько дней. "Следственным отделом по Василеостровскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)" , - говорится в сообщении. Назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная выявить причину смерти. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в число процедур, которым подверглась жительница Петербурга, входили, в частности, блефаропластика, липофилинг, липосакция и абдоминопластика. По его данным, смерть пациентки, которая была госпитализирована во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, наступила от отека мозга 9 сентября.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело из-за смерти петербурженки после пластических операций
В Петербурге возбудили дело из-за смерти женщины после пластических операций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости.
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено после того, как жительница Санкт-Петербурга скончалась вскоре после комплекса пластических операций в частной клинике, сообщил
городской главк СК РФ.
По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник Василеостровского района женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, вскоре после которых она почувствовала себя плохо и скончалась через несколько дней.
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"Следственным отделом по Василеостровскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)" , - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная выявить причину смерти.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в число процедур, которым подверглась жительница Петербурга, входили, в частности, блефаропластика, липофилинг, липосакция и абдоминопластика.
По его данным, смерть пациентки, которая была госпитализирована во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС
России, наступила от отека мозга 9 сентября.
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