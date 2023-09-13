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Лавров ответил на вопрос о санкциях против КНДР

Лавров ответил на вопрос о санкциях против КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Лавров ответил на вопрос о санкциях против КНДР

Отказ США и других западных стран заниматься политическими мерами по КНДР ставит крест на попытках протащить в Совбезе ООН санкции против Северной Кореи, заявил РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:19

2023-09-13T14:19

2023-09-13T14:19

сергей лавров

павел зарубин

оон

в мире

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отказ США и других западных стран заниматься политическими мерами по КНДР ставит крест на попытках протащить в Совбезе ООН санкции против Северной Кореи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Их категорический отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете Безопасности резолюции о санкциях", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что США вместе с Южной Кореей, подключая другие страны, накачивают юг полуострова оружием, переносят туда элементы своих стратегических сил и ждут возможности размещения ядерного оружия на юге корейского полуострова и в Японии.

россия

кндр (северная корея)

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сергей лавров, павел зарубин, оон, в мире, россия, кндр (северная корея)