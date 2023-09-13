Лавров ответил на вопрос о санкциях против КНДР

Лавров: Запад мешает попыткам поднять тему санкций против КНДР в Совбезе ООН
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.
Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.
Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.
Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.
В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.
Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.
Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.
Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.
Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.
За результатами визита обещают пристально следить в США.
За результатами визита обещают пристально следить в США.
Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.
Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.
Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.
Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.
Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию.
Состоялись переговоры северокорейского лидера с главой Минприроды России Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В среду председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.
Там прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Среди тем для обсуждения — двусторонние отношения и насыщенный обмен мнениями по международным делам.
Пресс-конференции по итогам общения двух лидеров не запланировано.
За результатами визита обещают пристально следить в США.
Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.
Позже главы государств провели переговоры с участием делегаций.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон и заместитель главы Центрального военного комитета партии Ли Бён Чхоль.
В российскую делегацию вошли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, а также министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Виталий Савельев и Александр Козлов.