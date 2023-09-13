В Приамурье поставят 14 новых отечественных самолетов "Байкал"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал"
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Поставку 14 новых отечественных самолетов ЛМС-901 "Байкал" обсудили власти Приамурья с авиакомпанией "Аврора", также с представителями аэропорта Минска обсуждалась возможность прямых перелётов между Минском и Благовещенском, сообщает правительство Амурской области на сайте.
Глава области Василий Орлов назвал обеспечение авиадоступности важным направлением в развитии региона. Широкая маршрутная сеть и доступные цены на билеты позволяют амурчанам путешествовать и делают область привлекательной для туристов.
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"Чем проще в части логистики будет к нам приехать, тем больше людей захотят посетить нашу область. Для развития данного направления мы делаем многое: обновляем аэропорты малых городов, строим современный комплекс в телетрапами в Благовещенске, заканчиваем там новую взлетно-посадочную полосу, которая позволит принимать все виды воздушных судов, что повлияет на стоимость перелетов. Кроме того, мы привлекаем новые авиакомпании к сотрудничеству и расширяем маршрутную сеть, недавно запустили рейсы из Узбекистана", - отметил губернатор.
Зампредседателя правительства Амурской области Павел Матюхин подписал меморандум о сотрудничестве с АО "Авиакомпания "Аврора" на Восточном экономическом форуме-2023. Правительство области совместно с Единой дальневосточной компанией будет развивать маршрутную сеть и работать над модернизацией авиаинфраструктуры в регионе.
Сейчас самолеты авиакомпании летают по субсидированным маршрутам в 7 направлениях: Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск; Хабаровск - Зея; Хабаровск - Тында; Благовещенск - Южно-Сахалинск; Благовещенск - Владивосток; Благовещенск - Хабаровск; Благовещенск - Якутск. Для полетов в Приамурье "Аврора" планирует использовать 14 новых отечественных самолетов ЛМС-901 "Байкал". Их поставка должна начаться в 2026 году.
Также на ВЭФ Матюхин обсудил с представителями аэропорта Минска возможность организации прямых перелетов между Минском и Благовещенском или разработать маршрут, где Благовещенск будет транзитным городом.