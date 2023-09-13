Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира
Губернатор Малков: рязанская продукция поставляется в более чем сто стран мира
Рязань. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Продукция рязанских предприятий поставляется более чем в 100 стран мира, регион активнее осваивает Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, сообщил губернатор Павел Малков в рамках форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".
По информации пресс-службы правительства региона, VI деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" пройдет с 13 по 15 сентября. В мероприятии принимают участие представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, российско-турецкого торгового дома "РОСТ", органов власти, институтов развития бизнеса, предприятий из регионов РФ и ряда зарубежных стран.
"Экономика адаптируется и продолжает расти в условиях ограничений. Все понимают, что новые вызовы – это еще и новые возможности. Используем их по максимуму. Наращиваем деловые связи и сотрудничество с дружественными странами", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам губернатора, для Рязанской области поддержка экспорта – один из приоритетов. Регион активно использует возможности международных контактов, электронные маркетплейсы. Центр поддержки экспорта Рязанской области вошел в 10-ку лучших инфраструктур поддержки экспорта в стране. Регион один из первых реализует механизм форсированного выхода на зарубежные рынки средних предприятий, наращивает объемы экспорта в промышленности и сельском хозяйстве, расширяя географию и номенклатуру поставок. По таким категориям, как кровельные и теплоизоляционные материалы, кожа и кожевенный полуфабрикат, электрораспределительная аппаратура Рязанская область остается лидером в стране.
"Сегодня рязанская продукция поставляется более чем в 100 стран. Мы активнее осваиваем новые макрорегионы: Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Одним из приоритетных считаем развитие партнерства с Турецкой Республикой. В этом году с бизнес-миссией посетили Египет и ЮАР, в ближайших планах – Куба и Эмираты", - подчеркнул глава региона.