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Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира - РИА Новости, 13.09.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
20:02 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html
Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира
Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира - РИА Новости, 13.09.2023
Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира
Продукция рязанских предприятий поставляется более чем в 100 стран мира, регион активнее осваивает Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:02
2023-09-13T20:02
рязанская область
экономика
рязанская область
африка
латинская америка
павел малков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
роста
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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Продукция рязанских предприятий поставляется более чем в 100 стран мира, регион активнее осваивает Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, сообщил губернатор Павел Малков в рамках форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области". По информации пресс-службы правительства региона, VI деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" пройдет с 13 по 15 сентября. В мероприятии принимают участие представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, российско-турецкого торгового дома "РОСТ", органов власти, институтов развития бизнеса, предприятий из регионов РФ и ряда зарубежных стран. "Экономика адаптируется и продолжает расти в условиях ограничений. Все понимают, что новые вызовы – это еще и новые возможности. Используем их по максимуму. Наращиваем деловые связи и сотрудничество с дружественными странами", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, для Рязанской области поддержка экспорта – один из приоритетов. Регион активно использует возможности международных контактов, электронные маркетплейсы. Центр поддержки экспорта Рязанской области вошел в 10-ку лучших инфраструктур поддержки экспорта в стране. Регион один из первых реализует механизм форсированного выхода на зарубежные рынки средних предприятий, наращивает объемы экспорта в промышленности и сельском хозяйстве, расширяя географию и номенклатуру поставок. По таким категориям, как кровельные и теплоизоляционные материалы, кожа и кожевенный полуфабрикат, электрораспределительная аппаратура Рязанская область остается лидером в стране. "Сегодня рязанская продукция поставляется более чем в 100 стран. Мы активнее осваиваем новые макрорегионы: Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Одним из приоритетных считаем развитие партнерства с Турецкой Республикой. В этом году с бизнес-миссией посетили Египет и ЮАР, в ближайших планах – Куба и Эмираты", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230905/doblest-1894317711.html
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экономика, рязанская область, африка, латинская америка, павел малков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роста
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Африка, Латинская Америка, Павел Малков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роста
Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира

Губернатор Малков: рязанская продукция поставляется в более чем сто стран мира

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРязань
Рязань - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Продукция рязанских предприятий поставляется более чем в 100 стран мира, регион активнее осваивает Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, сообщил губернатор Павел Малков в рамках форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области".
По информации пресс-службы правительства региона, VI деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" пройдет с 13 по 15 сентября. В мероприятии принимают участие представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, российско-турецкого торгового дома "РОСТ", органов власти, институтов развития бизнеса, предприятий из регионов РФ и ряда зарубежных стран.
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"Экономика адаптируется и продолжает расти в условиях ограничений. Все понимают, что новые вызовы – это еще и новые возможности. Используем их по максимуму. Наращиваем деловые связи и сотрудничество с дружественными странами", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам губернатора, для Рязанской области поддержка экспорта – один из приоритетов. Регион активно использует возможности международных контактов, электронные маркетплейсы. Центр поддержки экспорта Рязанской области вошел в 10-ку лучших инфраструктур поддержки экспорта в стране. Регион один из первых реализует механизм форсированного выхода на зарубежные рынки средних предприятий, наращивает объемы экспорта в промышленности и сельском хозяйстве, расширяя географию и номенклатуру поставок. По таким категориям, как кровельные и теплоизоляционные материалы, кожа и кожевенный полуфабрикат, электрораспределительная аппаратура Рязанская область остается лидером в стране.
"Сегодня рязанская продукция поставляется более чем в 100 стран. Мы активнее осваиваем новые макрорегионы: Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Одним из приоритетных считаем развитие партнерства с Турецкой Республикой. В этом году с бизнес-миссией посетили Египет и ЮАР, в ближайших планах – Куба и Эмираты", - подчеркнул глава региона.
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Рязанская областьЭкономикаРязанская областьАфрикаЛатинская АмерикаПавел МалковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Роста
 
 
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