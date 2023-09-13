https://ria.ru/20230913/rustore-1895995427.html

В Positive Technologies рассказали о защищенности RuStore

В Positive Technologies рассказали о защищенности RuStore - РИА Новости, 13.09.2023

В Positive Technologies рассказали о защищенности RuStore

Чтобы попасть в маркетплейсы Google или Apple, приложению нужно пройти определенный контроль, такая система фильтрации есть и у RuStore, причем у отечественного РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:24

2023-09-13T05:24

2023-09-13T05:24

экономика

технологии

россия

владивосток

артем сычев

михаил мишустин

максут шадаев

positive technologies

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Чтобы попасть в маркетплейсы Google или Apple, приложению нужно пройти определенный контроль, такая система фильтрации есть и у RuStore, причем у отечественного магазина приложений она примерно на том же уровне, что и у иностранных, рассказал РИА Новости советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев. RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. "Вообще атаки цепочки поставок, понятное дело, существуют и есть. Но я бы не стал говорить о том, что система фильтрации, которая есть и была у Google или у Apple, - она намного лучше, чем та система фильтрации, которая есть у RuStore. Туда же не просто так попадают приложения, они тоже проходят определенную модерацию, контроль", - рассказал Сычев в кулуарах ВЭФ. Сейчас RuStore доступен лишь пользователям операционной системы (ОС) Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS, а также о том, что планирует адаптировать его под отечественную ОС "Аврора" до конца 2023 года. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на прошлой неделе рассказал журналистам, что министерство планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах - это позволит избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230906/rustore-1894585508.html

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экономика, технологии, россия, владивосток, артем сычев, михаил мишустин, максут шадаев, positive technologies, вэф-2023