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В Румынии в приграничных с Украиной селах начали строить бомбоубежища - РИА Новости, 13.09.2023
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13:18 13.09.2023 (обновлено: 13:19 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html
В Румынии в приграничных с Украиной селах начали строить бомбоубежища
В Румынии в приграничных с Украиной селах начали строить бомбоубежища - РИА Новости, 13.09.2023
В Румынии в приграничных с Украиной селах начали строить бомбоубежища
Солдаты румынской армии строят бетонные бомбоубежища для жителей сел, граничащих с Украиной через Дунай, где они смогли бы переждать воздушную тревогу из-за... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:18
2023-09-13T13:19
в мире
румыния
украина
дунай (река)
клаус йоханнис
йенс столтенберг
нато
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Солдаты румынской армии строят бетонные бомбоубежища для жителей сел, граничащих с Украиной через Дунай, где они смогли бы переждать воздушную тревогу из-за беспилотников, заявил в среду глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. "Вместе с министерством обороны принято решение в очень малонаселенных районах создать зоны безопасности, которые будут надежнее, чем дома людей, речь идет о защищенных убежищах из бетона, в которых люди смогут провести несколько часов, пока не закончится воздушная тревога. Армия предложила немедленные и быстрые решения, которые в конечном итоге были одобрены Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям", - заявил Арафат журналистам. Он отметил, что необходимо пересмотреть политику в отношении убежищ гражданской защиты. "Очевидно, что нашу политику в отношении убежищ гражданской защиты в целом необходимо пересмотреть, нам нужно начать проверять и то, что существует. Мы должны убедиться, что все обустроено, что все готово, особенно в приграничной зоне. Риск минимален, но пока существует риск, мы обязаны действовать, отправлять сообщения, делать все для защиты населения, даже если риск составит 0,001%, мы все равно должны подготовить и защитить население", - добавил Арафат. Первые убежища появились в селе Плауру, где ранее были обнаружены обломки двух дронов. Убежища изготовлены из сборных бетонных элементов, они образуют своеобразный туннель длиной почти 10 метров, шириной 2 метра и высотой 1,5 метра. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
https://ria.ru/20230913/oblomki-1896086659.html
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в мире, румыния, украина, дунай (река), клаус йоханнис, йенс столтенберг, нато
В мире, Румыния, Украина, Дунай (река), Клаус Йоханнис, Йенс Столтенберг, НАТО
В Румынии в приграничных с Украиной селах начали строить бомбоубежища

В Румынии в приграничных с Украиной селах начали строить бетонные бомбоубежища

© AFP 2023 / MIHAI BARBUСтроительство временного убежища для жителей граничащих с Украиной сел в Румынии
Строительство временного убежища для жителей граничащих с Украиной сел в Румынии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / MIHAI BARBU
Строительство временного убежища для жителей граничащих с Украиной сел в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Солдаты румынской армии строят бетонные бомбоубежища для жителей сел, граничащих с Украиной через Дунай, где они смогли бы переждать воздушную тревогу из-за беспилотников, заявил в среду глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан.
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Румынии предупредили граждан о рисках падения обломков беспилотников
Вчера, 13:11
"Вместе с министерством обороны принято решение в очень малонаселенных районах создать зоны безопасности, которые будут надежнее, чем дома людей, речь идет о защищенных убежищах из бетона, в которых люди смогут провести несколько часов, пока не закончится воздушная тревога. Армия предложила немедленные и быстрые решения, которые в конечном итоге были одобрены Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям", - заявил Арафат журналистам.
Он отметил, что необходимо пересмотреть политику в отношении убежищ гражданской защиты. "Очевидно, что нашу политику в отношении убежищ гражданской защиты в целом необходимо пересмотреть, нам нужно начать проверять и то, что существует. Мы должны убедиться, что все обустроено, что все готово, особенно в приграничной зоне. Риск минимален, но пока существует риск, мы обязаны действовать, отправлять сообщения, делать все для защиты населения, даже если риск составит 0,001%, мы все равно должны подготовить и защитить население", - добавил Арафат.
Первые убежища появились в селе Плауру, где ранее были обнаружены обломки двух дронов. Убежища изготовлены из сборных бетонных элементов, они образуют своеобразный туннель длиной почти 10 метров, шириной 2 метра и высотой 1,5 метра.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
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В НАТО заявили, что не видят признаков российской военной угрозы в Румынии
11 сентября, 15:55
 
В миреРумынияУкраинаДунай (река)Клаус ЙоханнисЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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