https://ria.ru/20230913/rossiya-1896091434.html

ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу

ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023

ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу

Вооруженные силы России продолжают уничтожать личный состав и технику войск Украины, которые пытаются вести контрнаступление, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:26

2023-09-13T13:26

2023-09-13T16:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843901_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_c0102b3182a07caa945289c3e861bff3.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают уничтожать личный состав и технику войск Украины, которые пытаются вести контрнаступление, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России-1"."Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав - всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании (ВСУ - ред.), и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет", - сказал министр.Шойгу назвал выбивание техники противника главной задачей на текущий момент. "Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать и выбивать технику", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр