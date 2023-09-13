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ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 13.09.2023 (обновлено: 16:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/rossiya-1896091434.html
ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу
ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023
ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу
Вооруженные силы России продолжают уничтожать личный состав и технику войск Украины, которые пытаются вести контрнаступление, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:26
2023-09-13T16:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают уничтожать личный состав и технику войск Украины, которые пытаются вести контрнаступление, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России-1"."Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав - всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании (ВСУ - ред.), и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет", - сказал министр.Шойгу назвал выбивание техники противника главной задачей на текущий момент. "Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать и выбивать технику", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают уничтожать личный состав и технику войск Украины, которые пытаются вести контрнаступление, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России-1".
"Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав - всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании (ВСУ - ред.), и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет", - сказал министр.
Шойгу назвал выбивание техники противника главной задачей на текущий момент. "Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать и выбивать технику", - сообщил Шойгу.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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