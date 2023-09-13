Рейтинг@Mail.ru
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/rogov-1896006118.html
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ
Украинские солдаты, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, рассказывают об упаднических настроениях в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:41
2023-09-13T07:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские солдаты, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, рассказывают об упаднических настроениях в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни", - сказал Рогов. По его словам, для перехода на мирную сторону украинские солдаты могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу". Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230913/plennyy-1895994981.html
запорожская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, киев, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ

Рогов: пленные рассказали об упаднических настроениях в ВСУ в Запорожье

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские солдаты, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, рассказывают об упаднических настроениях в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни", - сказал Рогов.
По его словам, для перехода на мирную сторону украинские солдаты могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пленный рассказал, как командиры ВСУ отправляют подчиненных на гибель
05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала