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Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ
Украинские солдаты, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, рассказывают об упаднических настроениях в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:41
2023-09-13T07:41
2023-09-13T07:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские солдаты, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области, рассказывают об упаднических настроениях в рядах украинской армии, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни", - сказал Рогов. По его словам, для перехода на мирную сторону украинские солдаты могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу". Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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Рогов привел слова пленного об упаднических настроениях в ВСУ
Рогов: пленные рассказали об упаднических настроениях в ВСУ в Запорожье