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Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 13.09.2023

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на переговорах обменялись мнениями о ситуации в мире и о ситуации в регионе, которая непростая,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:58

2023-09-13T16:58

2023-09-13T17:43

россия

кндр (северная корея)

дмитрий песков

владимир путин

ким чен ын

в мире

корейский полуостров

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на переговорах обменялись мнениями о ситуации в мире и о ситуации в регионе, которая непростая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Конечно, лидеры в беседе с глазу на глаз обменялись детально мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непроста. Свои пояснения дал лидер Северной Кореи, что было весьма интересно для президента. Обсуждали ряд других тем", - сказал Песков.

россия

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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россия, кндр (северная корея), дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, в мире, корейский полуостров