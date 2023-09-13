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Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова - РИА Новости, 13.09.2023
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:08
2023-09-13T09:08
2023-09-13T09:20
магатэ
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мария захарова
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий."Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает", - сказала она на брифинге.По его словам, "такое вольное или невольное замалчивание этой проблемы недопустимо". Она пояснила, что обедненный уран "уже является тяжелым металлом, а он, в свою очередь, чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности".
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магатэ, россия, рафаэль гросси, мария захарова, в мире
МАГАТЭ, Россия, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, В мире
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова
Захарова: Гросси недоговаривает о проблемах применения обедненного урана