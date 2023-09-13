Рейтинг@Mail.ru
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 13.09.2023 (обновлено: 09:20 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/problemy-1896018299.html
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова - РИА Новости, 13.09.2023
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:08
2023-09-13T09:20
магатэ
россия
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
мария захарова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий."Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает", - сказала она на брифинге.По его словам, "такое вольное или невольное замалчивание этой проблемы недопустимо". Она пояснила, что обедненный уран "уже является тяжелым металлом, а он, в свою очередь, чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности".
https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bec04ac317e048db7b6b54118d462fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, россия, рафаэль гросси, мария захарова, в мире
МАГАТЭ, Россия, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, В мире
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова

Захарова: Гросси недоговаривает о проблемах применения обедненного урана

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий.
«
"Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает", - сказала она на брифинге.
По его словам, "такое вольное или невольное замалчивание этой проблемы недопустимо". Она пояснила, что обедненный уран "уже является тяжелым металлом, а он, в свою очередь, чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана
Вчера, 08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияРафаэль ГроссиМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала