https://ria.ru/20230913/problemy-1896018299.html

Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова

Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова - РИА Новости, 13.09.2023

Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:08

2023-09-13T09:08

2023-09-13T09:20

магатэ

россия

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

мария захарова

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, говоря о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий."Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обедненным ураном, просто недоговаривает", - сказала она на брифинге.По его словам, "такое вольное или невольное замалчивание этой проблемы недопустимо". Она пояснила, что обедненный уран "уже является тяжелым металлом, а он, в свою очередь, чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности".

https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html

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магатэ, россия, рафаэль гросси, мария захарова, в мире