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Путин провел встречу с главой Приамурья - РИА Новости, 13.09.2023
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17:44 13.09.2023 (обновлено: 18:00 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/priamure-1896173759.html
Путин провел встречу с главой Приамурья
Путин провел встречу с главой Приамурья - РИА Новости, 13.09.2023
Путин провел встречу с главой Приамурья
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию необходимой помощи семьям... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:44
2023-09-13T18:00
общество
владимир путин
василий орлов (губернатор)
амурская область
вооруженные силы рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию необходимой помощи семьям участников специальной военной операции, поскольку эта тема является одним из абсолютных приоритетов.В ходе встречи глава региона в частности доложил президенту о том, как оказывается помощь таким семьям."Личное внимание нужно. Просто ваше личное внимание как к одному из абсолютных приоритетов", - сказал Путин.
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амурская область
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общество, владимир путин, василий орлов (губернатор), амурская область, вооруженные силы рф
Общество, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Вооруженные силы РФ
Путин провел встречу с главой Приамурья

Путин на встрече с Орловым поручил оказать всю помощь семьям участников СВО

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию необходимой помощи семьям участников специальной военной операции, поскольку эта тема является одним из абсолютных приоритетов.
В ходе встречи глава региона в частности доложил президенту о том, как оказывается помощь таким семьям.
«
"Личное внимание нужно. Просто ваше личное внимание как к одному из абсолютных приоритетов", - сказал Путин.
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ОбществоВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьВооруженные силы РФ
 
 
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