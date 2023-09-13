https://ria.ru/20230913/priamure-1896173759.html

Путин провел встречу с главой Приамурья

Путин провел встречу с главой Приамурья - РИА Новости, 13.09.2023

Путин провел встречу с главой Приамурья

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию необходимой помощи семьям... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:44

2023-09-13T17:44

2023-09-13T18:00

общество

владимир путин

василий орлов (губернатор)

амурская область

вооруженные силы рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым поручил ему уделять личное внимание оказанию необходимой помощи семьям участников специальной военной операции, поскольку эта тема является одним из абсолютных приоритетов.В ходе встречи глава региона в частности доложил президенту о том, как оказывается помощь таким семьям."Личное внимание нужно. Просто ваше личное внимание как к одному из абсолютных приоритетов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230909/pomosch-1895196930.html

амурская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, василий орлов (губернатор), амурская область, вооруженные силы рф