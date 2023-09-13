https://ria.ru/20230913/pozhar-1895985634.html

Пожар на складском помещении в Петербурге локализовали

Пожар на складском помещении в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.09.2023

Пожар на складском помещении в Петербурге локализовали

Пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Петербурге, где на площади 800 квадратных метров горела картонная упаковка, локализован, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T01:07

2023-09-13T01:07

2023-09-13T01:07

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Петербурге, где на площади 800 квадратных метров горела картонная упаковка, локализован, сообщает пресс-служба МЧС региона. "В 23.58 (совпадает с мск) пожар локализован. 13 сентября в 0.32 отказ номеру 2 (ранг пожара – ред.), работы по номеру 1-БИС", - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что информация о пожаре в двухэтажном производственно-складском помещении поступила в 21.21. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, в дальнейшем увеличенный до 2. Ликвидацией пожара занимались со стороны РСЧС 14 единиц техники и 46 человек личного состава. От МЧС работали на ликвидации 8 единиц техники и 38 человек личного состава.

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия