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ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/poteri-1896111154.html
ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов
ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов
Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости в среду глава общественного движения "Мы -... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:37
2023-09-13T14:37
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир рогов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости в среду глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", - сказал Рогов, отметив, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое. "Поздней ночью и до рассвета противник предпринял попытки забросить пехотные штурмовые группы. По ним отработали артиллерией, минометами, гранатометами", - сказал Рогов, добавив, что работали также и вертолеты. По его словам, российская армия удерживает позиции, все попытки украинских войск прорвать первую линию обороны пересечены. На поле боя, отметил Рогов, осталось "много погибших украинских военных и сожженной техники, в том числе иностранной". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896108083.html
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украина, россия, сша, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Рогов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов

Рогов: ВСУ бросают новые резервы у Работино и несут огромные потери

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости в среду глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", - сказал Рогов, отметив, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 14:30
"Поздней ночью и до рассвета противник предпринял попытки забросить пехотные штурмовые группы. По ним отработали артиллерией, минометами, гранатометами", - сказал Рогов, добавив, что работали также и вертолеты.
По его словам, российская армия удерживает позиции, все попытки украинских войск прорвать первую линию обороны пересечены. На поле боя, отметил Рогов, осталось "много погибших украинских военных и сожженной техники, в том числе иностранной".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Киев потерял более 200 военных ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир РоговВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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