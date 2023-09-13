https://ria.ru/20230913/poteri-1896111154.html

ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов

ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов

Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости в среду глава общественного движения "Мы -... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:37

2023-09-13T14:37

2023-09-13T14:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир рогов

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890841544_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_8b5c66d5a4060e00dde348a7667a746c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости в среду глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", - сказал Рогов, отметив, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое. "Поздней ночью и до рассвета противник предпринял попытки забросить пехотные штурмовые группы. По ним отработали артиллерией, минометами, гранатометами", - сказал Рогов, добавив, что работали также и вертолеты. По его словам, российская армия удерживает позиции, все попытки украинских войск прорвать первую линию обороны пересечены. На поле боя, отметил Рогов, осталось "много погибших украинских военных и сожженной техники, в том числе иностранной". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896108083.html

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896106623.html

украина

россия

сша

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, сша, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)