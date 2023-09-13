https://ria.ru/20230913/posol-1896212362.html

МИД Румынии вызовет российского посла из-за обломков беспилотника

МИД Румынии вызовет российского посла из-за обломков беспилотника - РИА Новости, 13.09.2023

МИД Румынии вызовет российского посла из-за обломков беспилотника

Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что вызовет посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина для выражения протеста из-за обнаружения обломков БПЛА. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:14

2023-09-13T21:14

2023-09-13T21:14

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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что вызовет посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина для выражения протеста из-за обнаружения обломков БПЛА. Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона. "МИД вновь заявляет своей решительный протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Национальный комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе Минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.

https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

https://ria.ru/20230911/nato-1895607258.html

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в мире, румыния, украина, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, нато