https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе

В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе - РИА Новости, 13.09.2023

В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе

Подвиг Зои Космодемьянской стоит выше подвига отдельной армии или даже фронта, поскольку он вызвал у бойцов Красной армии святой порыв к уничтожению... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:06

2023-09-13T07:06

2023-09-13T07:06

справки

москва

зоя космодемьянская

петр лидов

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подвиг Зои Космодемьянской стоит выше подвига отдельной армии или даже фронта, поскольку он вызвал у бойцов Красной армии святой порыв к уничтожению гитлеровцев, чтобы враги никогда больше не пришли на землю нашей страны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В среду исполняется 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-1941) - одного из символов героизма военных лет, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. "В истории нашей страны, в истории Великой Отечественной войны - тысячи и тысячи героев", - сказал Мягков. Бессмертны подвиги Александра Матросова, генерала Карбышева, панфиловцев, добавил он. "Но подвиг Зои Космодемьянской занимает особое место", - подчеркнул Мягков. Совсем молодая девушка, Зоя Космодемьянская могла остаться дома, работать в тылу, но для нее было важно лично защищать свою страну, отметил научный директор РВИО. "И она понимала, что может отдать свою жизнь, но это будет жизнь за свою семью, за свой дом, за своего брата, который тогда только учился в школе, за свою большую родину", - добавил Мягков. По его словам, иногда Зою Космодемьянскую называют "русской Жанной д'Арк". "Но дело в том, что Зоя Космодемьянская – наш герой, который намного шире, намного значимее", - сказал Мягков. Космодемьянская в сентябре 1941 года пошла в десятый класс московской школы 201, но учебу оборвала война. Зоя в качестве добровольца прошла отбор в спецшколу, носившую условное название "войсковая часть 9903", и курсанты которой выполняли разведывательно-диверсионные задания штаба Западного фронта. Зоя ускоренно обучалась диверсионному делу, в частности, обращению с оружием, метанию гранат, ориентированию на местности. В партизанский отряд ее приняли 31 октября 1941 года, а уже через три недели, 21 ноября, в составе группы она отправилась на боевое задание. Группе предстояло поджигать объекты, занятые оккупантами, в том числе дома. Фашисты схватили девушку вечером 28 ноября в деревне Петрищево, где располагался штаб 332-го полка 197-й дивизии вермахта, а также радиоразведывательная часть, отслеживавшая радиообмен советских войск. По воспоминаниям свидетелей, фашисты начали яростно пытать Зою, свыше 200 раз ударили ее ремнем. А когда партизанка попросила пить, то немцы, издеваясь, поднесли ей к лицу горящую керосиновую лампу. Сильно избитую девушку гитлеровцы босой выводили на улицу, на снег, стоял очень сильный мороз. Несмотря на все истязания, Зоя молчала. Как позже вспоминал на допросе военнопленный унтер-офицер 332-го полка Карл Бейерлейн, "маленькая героиня вашего народа осталась тверда, она не знала, что такое предательство". Перед оккупантами Зоя назвала себя Таней - в честь героини Гражданской войны Татьяны Соломахи, отличавшейся большой отвагой и выдержкой, и которую белогвардейцы зарубили шашками. Гитлеровцы повесили Зою Космодемьянскую утром следующего дня, 29 ноября 1941 года. После казни немцы больше месяца не разрешали похоронить тело девушки, кололи его штыками, а вокруг виселицы под Новый год водили хоровод. Только после этого оккупанты разрешили похоронить Зою за околицей Петрищева. 7 мая 1942 года, после того как немцев отбросили от Москвы, она была перезахоронена на Новодевичьем кладбище столицы. Об исключительном мужестве Космодемьянской, не сломавшейся под пытками гитлеровцев, страна узнала 27 января 1942 года, когда в главной советской газете "Правда" вышел очерк военного корреспондента Петра Лидова "Таня". Вечером того же дня очерк зачитали по всесоюзному радио. Вместе с материалом Лидова в "Правде" была опубликована фотография обезображенного тела партизанки. По этому снимку Зою опознал ее родной брат Александр. Шестнадцатого февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. А через два дня после этого в "Правде" вышел еще один очерк Лидова "Кто была Таня", в котором военкор раскрыл тайну Космодемьянской. Когда советские бойцы на фронте узнали, что произошло с Зоей Космодемьянской, что она испытала, как ее жестоко пытали и казнили, то "они были полны святого чувства мщения своему врагу, который так поступил с юной девушкой", отметил Мягков. "Ее подвиг стоил не дивизии, не армии, не фронтов. Он стоил святого порыва к уничтожению врага для того, чтобы такое больше никогда не приходило на нашу землю", - подчеркнул Мягков. "Зоя Космодемьянская – для нас человек святой, которым мы гордимся и которого нельзя отнять у нас никакими грязными руками, как это пытались сделать в 2000-е годы различные люди, в том числе которые сейчас трусливо убежали из страны", - добавил собеседник агентства. По словам Мягкова, о подвиге Зои Космодемьянской сегодня надо рассказывать молодому поколению, которое вступает во взрослую жизнь.

https://ria.ru/20230913/kosmodemyanskaya-1895612040.html

https://ria.ru/20230911/avtoprobeg-1895644425.html

https://ria.ru/20230816/razgovory-1890438556.html

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справки, москва, зоя космодемьянская, петр лидов, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945)