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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.09.2023
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19:15 13.09.2023 (обновлено: 19:17 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peterburg-1896195287.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.09.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 14 сентября из-за сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T19:15
2023-09-13T19:17
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 14 сентября из-за сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Рocгидрометцeнтрa, с 9.00 до 21.00 14 сентября на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду в прибрежных районах, а также дождь, местами - ливни", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
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санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге из-за сильного ветра и дождя объявили желтый уровень опасности

© AP Photo / Rodrigo AbdГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Гроза. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 14 сентября из-за сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 9.00 до 21.00 14 сентября на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду в прибрежных районах, а также дождь, местами - ливни", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
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