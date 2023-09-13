https://ria.ru/20230913/peterburg-1896195287.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.09.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 14 сентября из-за сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:15

2023-09-13T19:15

2023-09-13T19:17

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 14 сентября из-за сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Рocгидрометцeнтрa, с 9.00 до 21.00 14 сентября на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду в прибрежных районах, а также дождь, местами - ливни", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

https://ria.ru/20230908/priamure-1894884620.html

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