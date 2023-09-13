Путин и Ким Чен Ын провели переговоры с глазу на глаз
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет завершились
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет завершились, сообщил корреспондент РИА Новости.
После этого начался официальный обед в честь приезда лидера Северной Кореи в Россию.
Перед тем как пообщаться с глазу на глаз, Путин и Ким Чен Ын провели переговоры с участием делегаций.
Встреча на высшем уровне Россия — КНДР проходит на космодроме Восточный.
С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента — пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Двусторонняя встреча может закончиться без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.