https://ria.ru/20230913/peregovory-1896030257.html

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:51

2023-09-13T09:51

2023-09-13T10:37

ким чен ын

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что переговоры в расширенных составах продолжались около полутора часов.Полный комплекс отношений России и КНДР охватывает чувствительные вопросы военно-технического сотрудничества и обмен мнениями в сфере безопасности, указал Песков в интервью телеканалу "Россия".Он подчеркнул, что Москва будет строить отношения с Пхеньяном, несмотря на мнение других стран."Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие замечания, окрики извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал представитель Кремля.С российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

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ким чен ын