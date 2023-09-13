https://ria.ru/20230913/peregovory-1896030257.html
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:51
2023-09-13T09:51
2023-09-13T10:37
ким чен ын
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что переговоры в расширенных составах продолжались около полутора часов.Полный комплекс отношений России и КНДР охватывает чувствительные вопросы военно-технического сотрудничества и обмен мнениями в сфере безопасности, указал Песков в интервью телеканалу "Россия".Он подчеркнул, что Москва будет строить отношения с Пхеньяном, несмотря на мнение других стран."Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие замечания, окрики извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал представитель Кремля.С российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
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ким чен ын
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что переговоры в расширенных составах продолжались около полутора часов.
Полный комплекс отношений России
и КНДР охватывает чувствительные вопросы военно-технического сотрудничества и обмен мнениями в сфере безопасности, указал Песков в интервью телеканалу "Россия".
Он подчеркнул, что Москва
будет строить отношения с Пхеньяном
, несмотря на мнение других стран.
"Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие замечания, окрики извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал представитель Кремля.
С российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров
, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров
, министр обороны Сергей Шойгу
, вице-премьер Алексей Оверчук
, вице-премьер Марат Хуснуллин
, министр транспорта Виталий Савельев
, министр природных ресурсов Александр Козлов
.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Межгосударственные отношения России и КНДР