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Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 13.09.2023
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09:51 13.09.2023 (обновлено: 10:37 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896030257.html
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:51
2023-09-13T10:37
ким чен ын
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что переговоры в расширенных составах продолжались около полутора часов.Полный комплекс отношений России и КНДР охватывает чувствительные вопросы военно-технического сотрудничества и обмен мнениями в сфере безопасности, указал Песков в интервью телеканалу "Россия".Он подчеркнул, что Москва будет строить отношения с Пхеньяном, несмотря на мнение других стран."Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие замечания, окрики извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал представитель Кремля.С российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
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ким чен ын
Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились, началась встреча тет-а-тет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что переговоры в расширенных составах продолжались около полутора часов.
Полный комплекс отношений России и КНДР охватывает чувствительные вопросы военно-технического сотрудничества и обмен мнениями в сфере безопасности, указал Песков в интервью телеканалу "Россия".
Он подчеркнул, что Москва будет строить отношения с Пхеньяном, несмотря на мнение других стран.
"Северная Корея является близким нашим соседом. И несмотря ни на какие замечания, окрики извне, мы будем строить с нашими соседями отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям", — сказал представитель Кремля.
С российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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