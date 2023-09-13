https://ria.ru/20230913/peregovory-1896011942.html
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций - РИА Новости, 13.09.2023
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:30
2023-09-13T08:30
2023-09-13T09:17
политика
ким чен ын
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости."Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", — сказал российский лидер, открывая встречу.Глава КНДР, в свою очередь, заверил Путина, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и готов и дальше развивать двусторонние отношения.Он выразил надежду, что обе страны всегда будут вместе бороться против империализма.Главы государств общаются с участием делегаций, при необходимости продолжат встречу тет-а-тет.С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.Перед официальными переговорами Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались на Восточном. Они встретились у главного входа в монтажно-испытательный корпус, затем осмотрели объекты космодрома.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ким чен ын, владимир путин
Политика, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
На Восточном начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", — сказал российский лидер, открывая встречу.
Глава КНДР, в свою очередь, заверил Путина, что Пхеньян
поддерживает все решения Москвы
и готов и дальше развивать двусторонние отношения.
Он выразил надежду, что обе страны всегда будут вместе бороться против империализма.
Главы государств общаются с участием делегаций, при необходимости продолжат встречу тет-а-тет.
С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков
, министр иностранных дел Сергей Лавров
, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров
, министр обороны Сергей Шойгу
, вице-премьер Алексей Оверчук
, вице-премьер Марат Хуснуллин
, министр транспорта Виталий Савельев
, министр природных ресурсов Александр Козлов
.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Перед официальными переговорами Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались на Восточном. Они встретились у главного входа в монтажно-испытательный корпус, затем осмотрели объекты космодрома.
Межгосударственные отношения России и КНДР