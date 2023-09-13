Рейтинг@Mail.ru
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 13.09.2023 (обновлено: 09:17 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896011942.html
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций - РИА Новости, 13.09.2023
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:30
2023-09-13T09:17
политика
ким чен ын
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896018904_0:71:3205:1874_1920x0_80_0_0_73468c36d5831ce6fa36d62e8cfc9195.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости."Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", — сказал российский лидер, открывая встречу.Глава КНДР, в свою очередь, заверил Путина, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и готов и дальше развивать двусторонние отношения.Он выразил надежду, что обе страны всегда будут вместе бороться против империализма.Главы государств общаются с участием делегаций, при необходимости продолжат встречу тет-а-тет.С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.Перед официальными переговорами Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались на Восточном. Они встретились у главного входа в монтажно-испытательный корпус, затем осмотрели объекты космодрома.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896018904_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f850ea886394ebfa08e051c49280770a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ким чен ын, владимир путин
Политика, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций

На Восточном начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", — сказал российский лидер, открывая встречу.
Глава КНДР, в свою очередь, заверил Путина, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и готов и дальше развивать двусторонние отношения.
Он выразил надежду, что обе страны всегда будут вместе бороться против империализма.
Главы государств общаются с участием делегаций, при необходимости продолжат встречу тет-а-тет.
С российской стороны в переговорах участвуют замглавы администрации президента и пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Перед официальными переговорами Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались на Восточном. Они встретились у главного входа в монтажно-испытательный корпус, затем осмотрели объекты космодрома.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Межгосударственные отношения России и КНДР
00:30
 
ПолитикаКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала