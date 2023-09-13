https://ria.ru/20230913/obstrel-1896185550.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:31

2023-09-13T18:31

2023-09-13T18:31

специальная военная операция на украине

зайцево

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько, не уточив, во сколько именно был обстрел. При этом представительно ДНР в СЦКК сообщило в телеграм-канали, что ВСУ в 18.00 обстреляли Зайцево, но четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, как и час назад - в 17.00. Калибр "Града" - 122 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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зайцево, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия