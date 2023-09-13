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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896185550.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.09.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:31
2023-09-13T18:31
специальная военная операция на украине
зайцево
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько, не уточив, во сколько именно был обстрел. При этом представительно ДНР в СЦКК сообщило в телеграм-канали, что ВСУ в 18.00 обстреляли Зайцево, но четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, как и час назад - в 17.00. Калибр "Града" - 122 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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зайцево
горловка
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зайцево, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град"

Приходько: ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР ракетами из РСЗО "Град", сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Украинские вооруженные бандформирования подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько, не уточив, во сколько именно был обстрел.
При этом представительно ДНР в СЦКК сообщило в телеграм-канали, что ВСУ в 18.00 обстреляли Зайцево, но четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, как и час назад - в 17.00. Калибр "Града" - 122 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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